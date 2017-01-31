الأشغال الشاقة 15 عاما عن تهمة القتل القصد والحبس 20 عاما لمدان بالخيانة والتخابر مع العدو

رام الله/PNN- أدانت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي أيمن عليوي، وعضوية القاضيين بشير العوري ورامز جمهور، المتهم (م.ك) بتهمة القتل القصد خلافا للمادة 326 من ذات القانون، وحكمت عليه بالأشغال? الشاقة لمدة 15 عاما.

وجاء الحكم بعد أن قامت النيابة العامة بجمع الأدلة التي تدين المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، وبناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها رئيس النيابة العامة سامر أبو زيد.

وفي سياق آخر، أدانت محكمة بداية طولكرم برئاسة القاضي جمال جبر، وعضوية القاضيين عبد المالك سمودي، ومحمد الحنتولي، واستنادا إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم(ر.ض) البالغ 44 عاما من العمر، محافظة طولكرم، بتهمة الخيانة والتخابر مع العدو، خلافا للمادة 112 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالحبس 20 عاما، حيث جاء الحكم بناء على المرافعة التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة علي المعاني.

فيما أدانت محكمة بداية نابلس المتهمين (ف.ا)، و(ف.ا)، (م.ا)، و(ع.د)، بتهمة السرقة بالعنف خلافا لأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات، وحكمت بوضع كل واحد من المدانين بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين ونصف، على أن تحسم لهم التوقيف على ذمة القضية، حيث جاء الحكم بناء على المرافعة التي قدمتها النيابة العامة، وترافع فيها وكيل النيابة العامة سعيد كلش.