الاتحاد الرياضي للشرطة ينظم بطولة الشهيد الملازم أول/ شبلي الجاغوب لكرة الطاولة

رام الله/PNN- تحت رعاية سيادة اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة نظم الاتحاد الرياضي للشرطة بطولة الشهيد الملازم أول / شبلي الجاغوب لكرة الطاولة بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة والتي أقيمت في كلية فلسطين للعلوم الشرطية في مدينة أريحا .

وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة وصل PNN نسخة عنه: ان البطولة جرت بحضور العقيد بسام جبر رئيس الاتحاد الرياضي للشرطة والعقيد حقوقي زاهر الصباح مدير كلية فلسطين للعلوم الشرطية والمقدم جميل عقاب نائب رئيس الاتحاد والمقدم داعس جودة نائب قائد قوات الشرطة الخاصة وبمشاركة 40 لاعبا من مختلف شرطة المحافظات والإدارات المتخصصة واشرف على تحكيم البطولة حكام من الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة .

وقد سادت البطولة أجواء رياضية قوية ومنافسه شريفة حيث فاز بالمرتبة الأولى الملازم / لؤي نعمان مرعي من مرتب الإدارة العامة للمرور ، المرتبة الثانية فاز بها الملازم / مؤيد عبد ربه من مرتب شرطة محافظة الخليل ، المرتبة الثالثة فاز بها الملازم أول / محمود خطاطبة من مرتب فرع إدارة المرور لشرطة محافظة رام الله فيما حصل على المرتبة الرابعة النقيب / أشرف الشعيبي من مرتب شرطة محافظة سلفيت ، واتسمت البطولة بأجواء من الندية الإيجابية والروح الرياضية العالية .

وفي نهاية البطولة تم توزيع الكؤوس على الفائزين والميداليات للمشاركين وتقديم الدروع وشهادات الشكر والتقدير للحكام والمنسقين الرياضيين في شرطة المحافظات والإدارات المتخصصة المشاركة في البطولة كما تم تقديم درع من قبل السيد العقيد بسام جبر رئيس اتحاد الشرطة الرياضي تكريماً للشهيد الملازم شبلي تسلمه والد الشهيد ونجله .