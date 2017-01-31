الهدمي:250 محل تجاري بالبلدة القديمة بالقدس اغلقت بسبب ضرائب الاحتلال

القدس المحتلة/PNN/أكد رئيس الغرفة التجارية في القدس المحتلة فادي الهدمي ان اكثر من 250 محل تجاري في البلدة القديمة اغلقت بفعل ممارسات الاحتلال والضرائب التي ادت الى تراكم الديون بملايين الشواقل.

واوضح الهدمي في حديث لصوت فلسطين صباح اليوم ان هناك تراجعا بما نسبة 55 بالمئة في اقتصاد المدينة بسبب هيمنة الاحتلال على السياحة مشيرا الى ان المدينة تعاني من شلل تجاري بسبب عزلتها عن محيطها بفعل جدار الفصل العنصري والحواجز الاحتلالية.

هذه النسبة الكبير بالانخفاض في الحركة التجارية بالقدس بالقدس ليست الوحيدة فقطاع السياح ايضا بعاني من اشكاليات عديدة نتيجة ممارسات الاحتلال حيث كان رئيس جمعية الفنادق العربية في القدس وفلسطين جورج ابو عيطة قد قال قبل نحو شهر لشبكة فلسطين الاخبارية PNN ان الفنادق في مدينة القدس تعاني اوضاعا صعبة موضحا انه وبعكس كافة المناطق التي تزداد فيها اعداد الغرف الفندقية والفنادق حيث تتناقص الاعداد بالمدينة المقدسة بسبب الاجراءات الاسرائيلية التي تزيد حجم الضرائب من ارنونة وغيرها على اصحاب الفنادق بالاضافة الى ان المصاريف في القدس مضاعفة مما ادى الى انخفاض اعداد الفنادق العاملة في المدينة..

وقال ابو عيطة أن اوضاع الفنادق في القدس غير جيدة كونها تعاني العديد من المشاكل حيث ادى كل ما ذكر الى قيام اصحاب الفنادق باغلاقها حيث انخفض عدد الفنادق العربية العاملة بالقدس من اربعين فندا الى عشرين أي بمعدل النصف.

وياتي تصريح الهدمي هذا في ظل نشر تقارير فلسطينية وعربية ودولية اشارت الى ان الاوضاع الاقتصادية اخة بالانهيار يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر نتيجة الاستهداف الاسرائيلي للاقتصاد المقدسي في اكثر من مجال ابرزها سياسة الضرائب الباهظة التي تفرضها على المقدسيين وممتلكاتهم بالاضافة الى خنق المدينة وعزلها عن محيطها الفلسطيني مما اضعف الحركة التجارية فيها في ظل رفع الضرائب والرسوم على المواطنين.