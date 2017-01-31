قصي العمور.. مقعده الدراسي بقي فارغا وزملائه لموا الكراريس وذرفوا الدموع باول ايام الفصل الثاني

بيت لحم/PNN/ نجيب فراج – اصبح مقعد الطالب الشهيد قصي حسن العمور فارغا في غرفة صفه بمدرسة تقوع الثانوية للبنين، فكان اليوم الاحد الاول من بدء الفصل الدراسي الثاني حيث كان يتلقى تعليمه في الصف الثاني عشر العلمي، وجاء زملاء الدراسة والعمر والحارة الواحدة والبلد الواحد الى صفوفهم بدونه وسط حزن شديد على فراقه، حيث وقف طلبة المدرسة برمتها في الطابور الصباحي الذي بدأ متاخرا عن موعده بنحو الساعة بقرار من مديرية التربية والتعليم نظرا للاحوال الجوية الباردة وهم يذرفون الدموع لفراقه وكانه استشهد قبل ثواني او دقائق او ساعات مستذكرين مواقفه وحركاته وحضوره الوارف.

و دخل زملائه في ذات الصف والحزن يخيم على وجناتهم طالبا طالبا، ووضعوا مكان مقعده الدراسي صورته وسط اكليل من الورد بينما كتف زملائه اياديهم ووضعوها على الادراج بدون الكتب والكراريس كانهم يقولون ليس لنا مقدرة على الدراسة هذا الصباح ليتواصل جو الحزن الشديد في صفوف زملاءه في الصف والمدرسة.

واستذكر الطلبة حرص قصي عليهم وخلقه الشديد ومواظبته على الدراسة واجتهاده العميق اذ كان من المتفوقين الاوائل في المدرسة اضافة الى انتمائه الكبير لوطنه وقضية شعبه، وكان من البارزين ايضا ليس في المجال الاكاديمي وحسب بل في المجال الفني والرياضي ، ببساطة شديدة كان طالبا شاملا في كل النواحي، فكيف لنا ان ننساه قال زميله محمود واضاف”حقيقة ليس لنا نفس في الدروس اليوم.

وكان الشهيد قصي قد ارتقى برصاص الاحتلال الاسرائيلي مساء السادس عشر من الشهر الجاري اثناء مواجهات اندلعت على مقربة من المدخل الغربي للبلدة حيث اصيب بثلاث رصاصات فسقط على الارض بين اشجار الزيتون التي احب وسارع جنود الاحتلال بحمله اثنين من يديه واخرين من قدميه ليرتطم راسه مرارا بالارض في مشهد لا يمكن وصفه اذ يؤكد العديد من شهود العيان انه استشهد بين يدي الجنود الذين لم يقدموا له العلاج بل ايضا منعوا طواقم الهلال الاحمر من الوصول اليه لعلاجه مما ادى الى استشهاده.

هذا واثر زملاء الدراسة الستماية من الانتظام في مسيرة غاضبة توجهت الى ضريح الشهيد ومن ثم الى منزله وشارك فيها نائب مدير التربية والتعليم بسام جبر وعدد من رؤساء الاقسام والمشرفين التربويين من بينهم وليد رضوان ومعاوية عواد اضافة الى رئيس بلدية تقوع حاتم صباح منطلقين من الحرم الدراسي الى منزل الشهيد حيث صافحوا والداته ووالده مقبلين اياديهم ليقولوا لهما ان الجرح والالم واحد والفقدان لهذا الشهيد اصاب الجميع وتحولت المسيرة الى تابين للشهيد حيث القى عدد من زملائه الكلمات المؤثرة متطرقين الى مناقبه ومزاياه المميزة، معهادينه واهله وشعبه ان يبقوا على الطريق التي سار فيها وانهم مصممون على استكمال الدراسة لانها رسالة الشهيد الذي كان مجتهدا ومنكبا على دروسه.

كما القى بسام جبر كلمة اشار فيها انه ورغم مرور نحو الاسبوعين على استشهاد قصي الا ان هذا اليوم وهو اليوم الاول من الفصل الدراسي الثاني مؤلما لنا جميعا لان زملائه جلسوا الى جانب وحول مقعده الدراسي الذي كان خاويا حيث غيبت تلك الرصاصات الحاقدة والغادرة جسد قصي ولكن بالتاكيد لن تغيب روحه وافعاله وحضوره وذكرياته وسيبقى ماثلا في عقولنا وقلوينا وان رفاقه مصممون على مواصلة الدرب وان سلاح العلم هو سلاح استراتيجي لشعبنا والذي طالما حاربه الاحتلال وسعى من اجل فرض سياسة التجهيل لطلبتنا ولكن عزمهم وتصميمهم على مواجهة سياسة التجهيل بمزيد من المواظبة على الدراسة والتمسك بها افشل هذا المخطط الجهنمي الاحتلالي، وكان قصي احد الامثلة الافذاذ في ذلك.

من جانبه قال رئيس بلدية تقوع جئنا اليوم الى هذا البيت المناضل المكلوم لنعلن اننا عائلة واحدة وان قصي حاضر في وجداننا ولن يغيب وهذا حال شهداء شعبنا كلهم فدمهم لن يذهب هدرا وفي نهاية المطاف لن يصح الا الصحيح وسوف تتحقق حقوقنا في الحرية والعودة والدولة والاستقلال رغما عن انف الاحتلال الراحل عن ارضنا مهما طال الزمن.

والد الشهيد حسن العمور اعرب عن امتنانه لكل ابناء شعبنا في وقفتهم الى جانب العائلة وكان من بينهم زملائه الاعزاء حيث عزاؤنا فيهم وفي تفوقهم ونجاحهم والتمسك بسلاح العلم الذي كان قصي متمسكا به مجتهدا في دروسه وهذه هي الرسالة الخالدة التي يجب ان نتمسك بها جميعا واضاف ان رحيل قصي كان مؤلما لدرجة لا يمكن ان يتصوره احد لقد فقدت فلذت كبدي ومهجة قلبي وقرة عيني ولكنكم كلكم ابنائي متضرعا الى الله عز وجل ان يتقبل قصي شهيدا في الجنة مع الانبياء والشهداء والصديقين والابرار وحسن اولئك رفيقا.

هذا واعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم انها قد شكلت فريقا من المرشدين التربويين الذين تحدثوا مع الطلبة ومنحهم المجال للحديث عن مشاعرهم تجاه الشهيد .

وقالت التربية أن قسم الارشاد المديرية قد شكل فريقا فريق للدعم النفسي من مجموعة من المرشدين والمرشدات التربويين وسيستكمل فريق الدعم النفسي عمله في مدرسة ذكور تقوع الثانوية حتى نهاية الاسبوع من اجل محاولة مساعدة التلاميذ على تخطي هذه المرحلة الصعبة جراء استشهاد قصي بدم بارد.