قوات الاحتلال تعتقل (12) مواطناً من الضفة

رام الله/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم (12) مواطناً من الضفة الغربية.

وبين نادي الأسير الفلسطيني، أن ثلاثة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة رام الله والبيرة وهم: إبراهيم يوسف مرار، محمد سعيد ابو قرع (19 عاماً)، وزياد أحمد ابو قرع (19 عاماً).

ومن محافظة قلقيلية اُعتقل كل من: عدنان فتحي داود (39 عاماً)، وأحمد حسن سعد (20 عاماً)، علاوة على مواطنين من محافظة بيت لحم، وهما: أحمد محمود طقاطقة (23 عاماً)، وياسر أنور ثوابتة (23 عاماً).

فيما جرى اعتقال لمواطنين من محافظة الخليل وهما: زيدان رضوان ابو عيشة، وجمعة محمد طويل.

كذلك جرى اعتقال لمواطن من محافظة جنين وهو، وليد أحمد السعدي، ومواطن آخر من القدس وهو، توفيق ابو دهيم.

وذكر نادي الأسير أن حالة اعتقال واحدة سُجلت في محافظة طولكرم وهو، فادي ابو هنطش (35 عاماً).