الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل وخط مياه في الأغوار الشمالية

وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات للوكالة الرسمية “وفا”، إن دائرة التنظيم والبناء في الإدارة المدنية التابعة للاحتلال، وجهت إخطارات مكتوبة بوقف العمل بخط مياه زراعي بطول 2000 متر وقطر 6 انش، وبمنزل من الإسمنت يعود للمواطن طارق مثقال فقهاء، وتبلغ مساحته ما يقارب 150 مترا.

وأضاف أن سلطات الاحتلال قامت بتصوير منشآت تعود ملكيتها للمواطنين محمد أحمد سالم أبو زهو ومثقال عبد الكريم فقهاء، في خربة الحمة.