المحافظ رمضان يطلع القنصل السياسي البريطاني على الأوضاع العامة وانتهاكات الاحتلال في المحافظة

جنين/PNN- أطلع محافظ محافظة جنين اللواء إبراهيم رمضان، اليوم الثلاثاء، القنصل السياسي البريطاني لوري هانتر على الأوضاع العامة في المحافظة . بحضور شذا عبد الصمد من القنصلية البريطانية ، ومديرة العلاقات العامة والإعلام سناء بدوي ، ورئيس قسم العلاقات الدولية أماني أبو بكر .

وأوضح المحافظ رمضان لقاءه مع القنصل السياسي أن السياسات العنصرية لحكومة الاحتلال لتضييق سبل العيش على المواطنين ، وما يترتب عنه من تقويض لأحداث تنمية حقيقية تنهض بقطاعات محافظة جنين نحو الأفضل . لافتا إلى المقومات ونقاط القوة التي تعتمد عليها جنين لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز أسس الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد قدما . ومشيرا في سياق الحديث إلى الاقتحامات اليومية للمحافظة والاستمرار في سياسة الاعتقال ومداهمة المنازل وترويع الأطفال والنساء والشيوخ . وسقوط الشهداء كما حدث خلال يومين باستشهاد فتى من مخيم جنين على يد جنود الاحتلال .

وعبر المحافظ رمضان عن تقديره لزيارة القنصل السياسي ، لتكوين الصورة الحقيقية والواضحة حول ما يجري من محاولات إسرائيلية لتغيير الوقائع على الأرض . ومثمنا الدور البريطاني حكومة وشعبا اتجاه الشعب الفلسطيني نحو تحقيق حلمه بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وحسب قرارات الشرعية الدولية ، مطالبا بمزيد من الضغط على حكومة الاحتلال لإلزامها بوقف انتهاكاتها والانصياع للإرادة الدولية ولإرادة الشعب الفلسطيني في تحقيق سلام عادل وشامل ، يفضي لقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

بدورها عبرت هانتر عن سعادتها بزيارة محافظة جنين ، مؤكدة استمرار دعم حكومة دولتها للشعب الفلسطيني . وقالت رغم اهتمام بريطانيا بأوضاع الدول المجاورة لفلسطين ، إلا أنها كذلك تهتم بالوضع الفلسطيني ، وآخرها كان التصويت لصالح عدم شرعية المستوطنات في الجمعية العمومية في الأمم المتحدة .

وكما استفسرت القنصل السياسي عن المستوطنات المخلاة في جنين في العام 2015 .أجاب المحافظ أن الأراضي متروكة ، ولا يُسمح باستخدامها من قبلنا ، بل العكس يقوم مستوطنين بين حين وآخر بدخولها وكذلك دوريات الجيش .

وتخلل برنامج زيارة القنصل إلى محافظة جنين ، زيارة اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين ، والهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات الغير حكومية ، والهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان ، ومكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنين .