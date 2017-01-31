الانترنيوز ومؤسسات شريكة تطلق اكبر منصة اعلامية مجتمعية في فلسطين ” paloasis”

رام الله/PNN/ اطلقت مؤسسة الانترنيوز في فلسطين بالشراكة مع المركز الفلسطيني للسياسات والمصادر الاعلامية والملتقى المدني المنصة الاعلاميةpaloasis” ” بهدف تطوير قاعدة بيانات ومصادر مفتوحة لعرض دراسات واستطلاعات وإحصائيات وتقارير وأبحاث ووثائق مختلفة حول قضايا الشباب والطفل والمراة من قبل الصحافيين ومؤسسات المجتمع المدنيلمساعدة حملات المناصرة والإنتاج الإعلامي وواضعي السياسات، و كذلك لإستخدامها في تطوير الرقابة، ودعم الشفافية، وتعقب المساءلة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها مؤسسة الانترنيوز والمركز الفلسطيني للسياسيات والمصادر الاعلامية والملتقى المدني ضمن مشروع دعم المشاركة المدنية والحوار الوطني من خلال وسائل الاعلام الفلسطيني المستقل و الممول من مبادرة الشراكة الامريكية الشرق أوسطية (MEPI)، بحضور عشرات الصحفيين و العديد من مؤسسات المجتمع المدني.

ورحب رجا توتنجي مسؤول المنح و القائم بأعمال مدير المشروع في مؤسسة الانترنيوز بالحضور وقدم شرحا حول المراحل التي مر بها المشروع، و قام بإعطاء لمحة عن خطة العمل التي سيتم اتباعها في السنة الثانية للمشروع.

بدوره تحدث فضل سليمان المستشار الاعلامي للمشروع عن أهمية القضايا التي يعمل عليها الصحفيون والمجتمع المدني، مشددا على اهمية حق الحصول على المعلومات، وضرورة اقرار هذا القانون، لما له من أهمية في وصول الصحفيين الى المعلومات.

واشار سلميان الى أهمية هذا المشروع والقضايا التي يعمل عليها وخاصة انها تمس شريحة كبيرة من المجتمع الفلسطيني.

بدورها قدمت لانا حجازي من مؤسسة سوق تل الدولية شرحاً مفصلاً عن ألية التسجيل والدخول وكيفية استخدام المنصة الاعلامية واجابت عن استفسارات المشاركين حول التقنيات المستخدمة وكيفية الاستفادة منها على الصعيد العملي.

وأكد أشرف ملحم مدير المركز الفلسطيني للسياسات والمصادر الاعلامية على أهمية هذه المنصة الاعلامية وقال “إن الهدف هو خلق منصة الكترونية عامة للأعلاميين و مؤسسات المجتمع المدني لنشر الدراسات و المقالات الخاصة بهم”.

واشار ملحم أن هذه المنصة ستعمل على توفير مصدر للبحث و التصفح الالكتروني للمعلومات و الاحصائيات للأفراد و القطاعات المختلفة، بالاضافة الى انها ستتناول مواضيع مجتمعية هامة تم اختيارها من قبل المجموعات المشاركة في المشروع.

يذكر ان القضايا المجتمعية التي يجري العمل عليها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والصحفيين، قضية حقوق النساء العاملات في الشركات والمؤسسات الخاصة واللواتي يتقاضين اقل من الحد الادنى للاجور، وقضية اخرى مرتبطة بحقوق ذوي الاعاقة الذين يجدون معيقات هائلة امام اندماجهم او عملهم.

وتناقش احدى القضايا حضانات الاطفال وحقوق الاطفال في الامن والسلامة المنتهكة بلا رقيب، ومسالتي فوضى البناء والتنظيم في المدن والتجمعات بما يتناقض مع قانون البناء، وينتهك حقوق الساكنين او المستاجرين، واخيرا ظاهرة تعاطي وترويج المخدرات الخطيرة والاخذة في الانتشار ، وسط معالجات عقيمة لا تحقق نتائج في وقفها .

يذكر ان المنصة الاعلامية pal.paloasis.org تتيح امكانية التسجيل بسهولة لكل من يرغب من الصحفيين والباحثين ومؤسسات المجتمع المدني بالاضافة الى طلبة الجامعات والكليات من الدخول الى الموقع واضافة اية مواد تتعلق بالمجتمع الفلسطيني من اجل نشرها والاستفادة منها.