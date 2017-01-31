سفارة دولة فلسطين بفنلندا تستقبل حنان الحروب الحائزة على جائزة أفضل معلم في العالم 2016

رام الله/PNN- قامت سفارة دولة فلسطين لدى فنلندا وبالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية الفنلندية بتنظيم زيارة لحنان الحروب ( الحاصلة على جائزة أفضل معلم في العالم “2016 ” من مؤسسة فايركي جيمس) إلى فنلندا، وذلك خلال الفترة من 26-29/01 /2017 . وقد نظمت هذه الزيارة من قبل وزارة الخارجية الفنلندية في إطار التأكيد على العلاقات الفلسطينية -الفنلندية المميزة في مجال التعليم التي تمتد لعشرين عاما.

ولقد كانت هذه الزيارة مهمة بكل المقاييس: حيث تم الحرص على أن تتزامن الزيارة مع موعد “معرض ايدوكا” الذي تنظمه فنلندا سنويا للاطلاع على الجديد في مجال التعليم وطرق التدريس، وبما يعطي الفرصة لمشاركة مميزة لحنان والتعريف بها خلال انعقاد المعرض الذي يعد أهم حدث للتعليم بفنلندا وأكبر تجمع للمدرسين والمهتمين في مجال التعليم من فنلنديين وأجانب ومع حضور لممثلي الأحزاب السياسية الفنلندية المسؤولين عن ملف التعليم.

كما ساهمت حنان من خلال أسلوبها في إعطاء المعلومة واستخدام اللغة ذات البعد الانساني في التخاطب مع الجمهور في إطلاع الفنلنديين بكل مستوياتهم المهنية والعلمية من معلمين وأكاديمين وعامة الشعب وكذلك الطلاب الفنلنديين على تجربة التعليم في فلسطين وواقع الظروف الصعبة الحياتية والنفسية اليومية التي يعيشها الطالب الفلسطيني تحت الاحتلال والآثار السلبية المترتبة على ذلك. كما أن حروب قدمت نموذج للمرأة والمعلمة الفلسطينية المميزة والمبادرة في مجال تطوير وسائل وطرق التعليم.

وبذلك، فقد أبرزت الحروب الوجه الحضاري لفلسطين وساهمت بالتعريف بالجانب التعليمي بما يخدم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مجال التعليم والتربية.

وفيما يتعلق ببرنامج الزيارة، فقد شمل العديد من اللقاءات والمداخلات والمشاركات لحنان حروب، اهمها زيارتها لمدرسة ابتدائية فنلندية ولجامعة هلسنكي. كما تم تكريس يوم كامل للتواجد والمشاركة في معرض ايدوكا EDUCA(معرض لقطاع التعليم والتدريب) بهلسنكي. وقد شاركت السيدة حنان خلال هذا اليوم في عدد كبير من الفعاليات والنشاطات المنظمة كان أهمها مشاركتها أداء القسم مع المعلمين الفنلنديين لأول مرة في فنلندا والقاء خطاب لها، وذلك بحضور وسائل الاعلام الفنلندية المختلفة.

كذلك تم تنظيم لقاء حنان الحروب مع الجالية الفلسطينية المقيمة في فنلندا وذلك في مقر سفارة دولة فلسطين، وذلك بحضور رئيس الجالية الفلسطينينة وعدد من المعلمين الفلسطينيين الذين يعملون في المدارس الفنلندية وأفراد الجالية الفلسطينية.

واختتمت الزيارة بإقامة حفل استقبال وعشاء أقامه سعادة السفير تيسير العجوري على شرف حنان الحروب وذلك بحضور عدد كبير من المسؤولين من الخارجية الفنلندية ووزارة التعليم واتحاد المعلمين وعدد من أفراد الجالية الفلسطينية وممثلين عن الأحزاب السياسية الفنلندية ومسؤول برامج التعاون في الكنيسة الفنلندية والمشاركين في تنظيم زيارة حنان إلى فنلندا. وقد القى السفير العجوري كلمة شكر فيها وزارة الخارجية الفنلندية على دعوة حنان الحروب إلى فنلندا وشكر كل المشاركين في تنظيم هذه الزيارة، مشيرا إلى العلاقات الفنلندية الفلسطينية المميزة وبخاصة في مجال التعليم والتي تمتد لعشرين عاما.

ومن الجدير بالذكر، أن زيارة حنان الحروب حظيت باهتمام كبير من وسائل الاعلام الفنلندية، حيث تم عرض تقرير اعلامي على أالتلفزيون الرسمي الفنلندي حول زيارة الحروب كما تم عمل عدد من المقابلات الصحفية مع حنان الحروب، حيث تم تناول عدد من المواضيع حول الجائزة التي حصلت عليها حنان وسبب اهتمامها بإيجاد وسائل تعليم جديدة وممتعة للطلاب، وواقع التعليم في فلسطين في ظل الاحتلال.