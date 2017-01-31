خوري لPNN:مشروع عونة يهدف لاعادة القيمة للجمعيات التعاونية وتطوير العمل وتوحيد الجهود

بيت لحم/PNN- تعتبر مجموعة عونة اختصار للمجموعة التنسيقية للجهات الداعمة في القطاع التعاوني، التي تهدف لأن يكون هناك تنسيق بين القطاعات التعاونية من جمعيات، اتحادات، مؤسسات محلية ودولية، ويتمثل هدفها في النهوض بالقطاع التعاوني.

وقال منسق المشروع من معهد الابحاث التطبيقية (أريج) في القدس مجد خوري في حديث لشبكة فلسطين الاخبارية PNN: أن سكرتاريا المجموعة التعاونية هي جزء من معهد الابحاث التطبيقية – القدس أريجا، موضحا أن الهدف من تشكيل مجموعة عونة هو تنسيق الجهود بين الاتحادات والجمعيات،و النهوض بالقطاع التعاوني.

واوضح خوري ان عونة تركز في عملها على على مجالات محددة كما انها تهدف الى نشر الوعي التعاوني في فلسطين والعمل على زيادة عدد الجمعيات التعاونية في المجتمع وزيادة تخصصاتها.

وأضاف خوري أن سكرتاريا الجمعيات التعاونية تتبلور مهمتها بتنسيق الجهود بين مختلف الاطراف في مجال التعاونيات لتكون حلقة الوصل بين المجموعة وبين الجمعيات التعاونية، وقال أن المشروع بدأ العمل فيه من عام 2016 وسيستمر لعام 2018.

وأكد خوري أن هناك اتحادات تمثل هذه الجمعيات يتم من خلالها التواصل بين الاتحادات والأعضاء “الجمعيات التعاونية” مع الجهات الداعمة التي توفر الدعم المالي والاستثمارات للتعاونيات التي وجدت لخدمة قطاعات معينة ومتخصصة مثل قطاع المزارعين على سبيل المثال.

وحول عدد المؤسسات والجمعيات والاتحادات المنضوية تحت مظلة عونة قال خوري أن هذا المشروع يضم ثمانية عشر مؤسسة، منهم ثلاث اتحادات تعاونية وهي اتحاد التوفير والتسليف واتحاد الجمعيات الزراعية واتحاد الاسكان.

واشار خوري الى ان عونة تسعى للحصول على دعم مالي من جهات مانحة وتوزيعها على التعاونيات بما يخدم مصلحة المجتمع الفلسطيني مشيرا الى ان هناك دعم مالي بسيط للمجموعة من قبل منظمة we effect.

وأضاف خوري ان من بيت خطط عونة هو العمل الاعلامي موضحا ان معهد اريج اقر خطة عمل اعلامي تخص المجموعه والقطاع التعاوني، وبدأ بتنفيذ الخطة الاعلامية مشددا على اهمية الاعلام في تعزيز دور وعمل الجمعيات التعاونية وتعزيز ثقافة التعاونيات في المجتمع الفلسطيني التي غابت في السنوات الاخيرة..

واكد خوري ان المشروع وتطبيقه في الفترة الحالية يتم من خلال التعاون و العمل الجماعي من أجل إيجاد فرص تمويلية أفضل وإضافية للمشروع بما يخدم جميع الشركاء..