جبارين يبحث مع خبراء جايكا آليات تنفيذ مشروع إدارة النفايات الطبية في غزة

رام الله/PNN- بحث وكيل وزارة الحكم المحلي رئيس الفريق الوطني لإدارة النفايات الصلبة محمد حسن جبارين مع خبراء من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، آليات تنفيذ مشروع تجريبي لإدارة النفايات الطبية في غزة.

وتطرق الاجتماع لأقسام المشروع والذي يتضمن إنشاء نظام إدارة للنفايات الطبية داخل المشافي والعيادات الحكومية والعيادات التابعة لوكالة الغوث في المحافظات الجنوبية، بالإضافة إلى جمع وترحيل والتخلص من النفايات الطبية من قبل مجالس الخدمات المشتركة للمحافظات الجنوبية.

بدوره، أكد جبارين إيلاء القيادة الفلسطينية أهمية بالغة لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية لصالح أهلنا في قطاع غزة كونهم جزء لا يتجزأ من مكونات شعبنا الفلسطيني في كافة مناطق تواجده.

وأشار جبارين إلى أن هذا المشروع يأتي انسجاما مع سياسات الوزارة والاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وإيلاء قطاع النفايات أهمية بالغة من أجل الحفاظ على البيئة من خلال التخلص السليم من النفايات بشكل عملي يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.