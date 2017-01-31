انخفاض على مؤشر بورصة فلسطين بنسبة 0.51%

رام الله/PNN- سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين انخفاضا بنسبة 0.51%، اليوم الثلاثاء، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 708 آلاف دولار.

وأغلق مؤشر القدس على 518.15 نقطة، منخفضا 2.64 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدفوعا بتراجع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.12%، ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.11%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.99%، مع ارتفاع مؤشري قطاع التأمين بنسبة 0.14%، وقطاع الصناعة بنسبة 0.16%.

وشهدت جلسة اليوم تداول على حوالي 381 ألف سهم في 153 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 18 شركة، انخفض منها سهم 8 شركات، وارتفع سهم 5 شركات، واستقر سهم 5 شركات.

والشركات التي انخفض سهمها كانت: الاتحاد للإعمار والاستثمار، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، وفلسطين للاستثمار العقاري، والوطنية لصناعة الكرتون، ومطاحن القمح الذهبي، والاتصالات الفلسطينية، وبنك القدس، والبنك الإسلامي الفلسطيني.

وارتفع سهم شركات العربية لصناعة الدهانات، والمشرق للتأمين، وسجاير القدس، والعربية الفلسطينية للاستثمار “إيبك”، ومصانع الزيوت النباتية.

والشركات التي استقر سهمها كانت: البنك الإسلامي العربي، وبنك فلسطين، والقدس للمستحضرات الطبية، وفلسطين للتنمية والاستثمار، وفلسطين للاستثمار الصناعي.