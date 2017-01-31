الاحتلال يصدر (35) أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى بينهم نائب وصحفي

رام الله/PNN- أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (35) أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى بينهم نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني وصحفي، وذلك في الفترة الواقعة بين 18 و31 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وأوضح محامي نادي الأسير الفلسطيني محمود الحلبي، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال أصدر أمراً بحقّ النائب المعتقل منذ 16 كانون الثاني الجاري أحمد مبارك لمدّة ستة شهور، فيما جدد أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الصحفي نضال أبو عكر لستة شهور للمرة الثانية، علماً أن الاحتلال أعاد اعتقاله في التاسع من آب 2016، وكان قد أمضى (13) عاماً في سجون الاحتلال، بينها تسعة أعوام ضمن الاعتقال الإداري.
وبيّن المحامي أن من بين الأوامر الصّادرة (12) أمراً جديداً صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرّة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.
يذكر أن الأوامر صدرت بحق كل من:
- يعقوب يسري سكافي، الخليل، 4 شهور أمر جديد
- يوسف عبد المالك سعدي، جنين، 6 شهور تمديد
- اسماعيل يوسف عثمان، طولكرم، 4 شهور تمديد
- وائل خليل جبالي، طولكرم، 4 شهور تمديد
- علاء يوسف سويطي، الخليل، 6 شهور تمديد
- محمود عزيز ريماوي، رام الله، 5 شهور تمديد
- أحمد مصطفى بلال، جنين، 6 شهور تمديد
- توفيق عبد الله قنديل، أريحا، 6 شهور تمديد
- أحمد خليل ابراهيم، أريحا، 6 شهور تمديد
- جهاد عبد الفتاح حميدان، القدس، 4 شهور تمديد
- نضال نعيم أبو عكر، بيت لحم، 6 شهور تمديد
- عبد الله فضل قاسم، جنين، 4 شهور تمديد
- وسام بركات عاشور، الخليل، 3 شهور أمر جديد
- شادي محمد شحادة، بيت لحم، 4 شهور تمديد
- كرم نصر عبد ربه، بيت لحم، 6 شهور تمديد
- محمد كايد إمام، الخليل، 4 شهور تمديد
- رياض محمد حروب، الخليل، 4 شهور تمديد
- أحمد مصطفى زيد، رام الله، 3 شهور أمر جديد
- محمد عبد الباسط أبو ريا، الخليل، 4 شهور أمر جديد
- منتصر وجيه أبو عياش، الخليل، 4 شهور أمر جديد
- مالك ابراهيم حامد، رام الله، 3 شهور تمديد
- مصعب محمد عصفور، الخليل، 4 شهور تمديد
- همام عبد الرازق خمايسة، الخليل، 4 شهور تمديد
- عبد الرحمن عيسى أبو عصبة، طولكرم، 4 شهور تمديد
- روحي غسان مرمش، نابلس، 4 شهور تمديد
- معاذ عبد الجابر أبو طربوش، بيت لحم، 4 شهور تمديد
- محمد كمال البدن، بيت لحم، 4 شهور أمر جديد
- عبد العزيز عبد الله بطران، الخليل، 6 شهور أمر جديد
- دخل الله حابس العمور، بيت لحم، 4 شهور أمر جديد
- عماد نائل ارحيمي، رام الله، 4 شهور تمديد
- سالم حمد جهالين، بيت لحم، 6 شهور أمر جديد
- يوسف شفيق عبد الكريم، رام الله، 4 شهور أمر جديد
- فيصل محمود خليفة، طولكرم، 4 شهور تمديد
- فلاح طاهر ندى، البيرة، 6 شهور أمر جديد
- أحمد عبد العزيز مبارك، رام الله، 6 شهور أمر جديد