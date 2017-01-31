الاحتلال يصدر (35) أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى بينهم نائب وصحفي

رام الله/PNN- أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (35) أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى بينهم نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني وصحفي، وذلك في الفترة الواقعة بين 18 و31 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وأوضح محامي نادي الأسير الفلسطيني محمود الحلبي، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال أصدر أمراً بحقّ النائب المعتقل منذ 16 كانون الثاني الجاري أحمد مبارك لمدّة ستة شهور، فيما جدد أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الصحفي نضال أبو عكر لستة شهور للمرة الثانية، علماً أن الاحتلال أعاد اعتقاله في التاسع من آب 2016، وكان قد أمضى (13) عاماً في سجون الاحتلال، بينها تسعة أعوام ضمن الاعتقال الإداري.

وبيّن المحامي أن من بين الأوامر الصّادرة (12) أمراً جديداً صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرّة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.

يذكر أن الأوامر صدرت بحق كل من: