الحركة الاسيرة في الخليل تكرم المحافظ حميد

الخليل/PNN- أستقبل محافظ الخليل كامل حميد في مكتبه صباح اليوم الثلاثاء وفدا يمثل الحركة الاسيرة في المحافظة يترأسه مدير نادي الاسير امجد النجار وذلك بحضور العقيد محمد ابو هيفاء قائد منطقة الخليل .

حيث أكد النجار أن هذا اللقاء جاء لتكريم المحافظ على جهوده المتواصلة والمستمرة في دعم الحركة الاسيرة داخل سجون الاحتلال والاسرى المحررين والمشاركة في كافة الوقفات والاحتجاجات المساندة لاسرانا في كافة ارجاء المحافظة .

من جهته اكد حميد ان القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ” ابو مازن ” تعتبر ملف الاسرى من اهم الملفات وتعمل على كافة المستويات للافراج عنهم خصوصا الاسرى المرضى منهم مشددا ان هذا العمل واجب وطني واخلاقي متمنيا الافراج القريب عنهم وعودتهم الى أهلهم وذويهم .

وأستمع المحافظ لعدد من القضايا والاحتياجات من قبل الحضور خصوصا فيما يتعلق بالاسرى المحررين والنقاش في هذه الملفات للوصول الى حلول فورية وسريعة لها مؤكدا ان مكتبه مفتوح دائما لكل ما يتعلق بالاسرى .