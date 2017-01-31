فتح ترحب بقرار الحكومة تحديد موعد الانتخابات وحماس ترفضه

رام الله/PNN- رحبت حركة “فتح” بقرار الحكومة تحديد موعد الانتخابات المحلية في 13 من شهر ايار، فيما رفضت حركة “حماس” القرار.

ورحبت حركة ” فتح ” إقليم شرق غزة بقرار الحكومة الفلسطينية الذي جرى بالاتفاق مع الرئيس محمود عباس، والمتعلق بإجراء الانتخابات المحلية في مايو/ آيار المقبل في كافة أرجاء الوطن.

ودعت الحركة في بيان صادر عن مفوضية الإعلام بالإقليم وصل PNN نسخة عنه، كافة الجهات المعنية والمؤسسات والأحزاب والقوى المجتمعية لتحمل المسئولية الوطنية لإنجاح هذا الاستحقاق القانوني والديمقراطي، الذي من شأنه أن يعزز وحدة شعبنا الفلسطيني، ويعبر عن تمسكه بالنهج الديمقراطي على طريق بناء الدولة .

ودعت الحركة كافة مفردات العمل السياسي الفلسطيني والمؤسسات الأهلية والمجتمعية والنقابات للتحرك العاجل والفعال على مختلف المستويات من أجل ضمان أن تشمل هذه الانتخابات كافة محافظات الضفة والقطاع، وأن تشكل نقطة هامة على طريق إنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية .

وطالبت الحركة ، حركة حماس في قطاع غزة إلى الانخراط في هذه العملية الديمقراطية، وتسهيل عمل لجنة الانتخابات المركزية والجهات المختصة لإنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي الذي تعطل كثيراً بفعل الانقسام .

وفي سياق متصل رفضت حركة حماس في تصريحات صادرة عنها قرار الحكومة بالاتفاق مع الرئيس محمود عباس اجراء الانتخابات المحلية في 13 من شهر ايار.