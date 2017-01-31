ملف النقل والمرور يتصدر اجتماع تنفيذي الخليل

الخليل/PNN- ترأس محافظ الخليل كامل حميد، ظهر اليوم الثلاثاء، في مقر المحافظة الاجتماع الدوري الثاني والستون للمجلس التنفيذي المكون من مدراء المؤسسات والهيئات الحكومية في المحافظة وذلك بحضور نائب المحافظ مروان سلطان ومنسقة المجلس الهام القواسمي .

بداية الاجتماع هنأ حميد الحضور بمناسبة العام الجديد متمنيا التوفيق والنجاح في خدمة المواطنين موجها شكره لأعضاء المجلس على عملهم المتميز خلال الفترة الماضية داعيا الى المزيد والانجازات والتطور في عملهم الحكومي الذي يعتبر الاساس في اقامة الدولة المستقلة وتحقيق الحلم الفلسطيني .

أكد المحافظ ان المجلس بات شريكا اساسيا في وضع الاستراتجيات والسياسات وبات نموذج على مستوى الوطن ودعا الى التركيز على عمل اللجان والسرعة والإبداع في اتخاذ القرارات والحلول الناجعة .

من ثم استعرض حميد التقرير المقارن للأعوام من 2011 وحتى العام 2016 مؤكدا اهمية ما تم تحقيقه من نجاح وأيضا الى التحرك الفوري لحل الاشكاليات التي أظهرها التقرير وبحاجة الى متابعة سريعة .

ودعا المحافظ وزراة النقل والمواصلات التي تشكيل لجنة بأسرع وقت بعضوية الجهات ذات العلاقة لبحث ملف النقل والمرور وبحث كافة الاشكاليات المتعلقة بهذا الملف والعمل على حلها فورا ورفع التقرير بشكل دوري الى المجلس مشددا ان هذا الملف سيحظى بأهمية قصوى خلال الفترة المقبلة .

وتطرق حميد الى عمل لجنة السلامة العامة وكيفية تحسين الاداء من خلال الرئاسة الدورية لأعضاء اللجنة والابداع في حل المشاكل والقضايا الملحة ومن ثم استمع الحضور الى التقارير السنوية لعدد من اعضاء اللجنة بالاضافة الى تقارير اللجان التي شكلها المجلس خلال الفترة الماضية .