قلقيلية: المحافظ يكرم جمعية الامل للصم ومدرسة وكالة الغوث الدولية ويزور المدرسة الصناعية.

قلقيلية/PNN- كرم محافظ محافظة قلقيلية اللواء رافع رواجبة اليوم، جمعية الأمل للصم، لفوزها بجائزة الأثر على المستوى الدولي، ومدرسة وكاله الغوث الدولية لفوزها في مسابقة التدقيق الاجتماعي، وزار المدرسة الصناعية لفوزها في مشروع الآبار الارتوازية، وذلك خلال جولة قام بها للمؤسسات رافقه خلالها طاقم من موظفي المحافظة.

أكد المحافظ على دور المؤسسات التعليمية في صقل شخصية الطلبة من خلال الأنشطة اللامنهجية، وقال” أن شعبنا قادر على العطاء والمنافسة على المستوى الإقليمي والدولي، وقصص النجاح هذه اكبر دليل على تميز ورقي شعبنا”، مباركا هذا التميز والنجاح لطلبتنا ومؤسساتنا، مشيدا بالجهد المبذول والإصرار على الارتقاء بالأداء من قبل مؤسساتنا التعليمية وأبنائنا، مشيرا إلى واقع محافظة قلقيلية وخصوصيتها وما تعانيه من استهداف من قبل الاحتلال ومستوطنيه، وهذا يحتاج إلى تكاتف مكونات المجتمع وطاقاته للنهوض بالواقع المعاش وتعزيز صمود المواطنين.

بدورها شكرت نائلة عودة مديرة التربية والتعليم المحافظ على دعمه للمسيرة التعليمية وتنمية قدرات الشباب، مؤكدة على أهمية إدخال التدريب المهني للطلاب في المناهج التعليمية.

وأشار عبد الكريم شتيوي مدير مدرسة وكالة الغوث إلى أهمية التكاتف والتقارب بين مؤسسات المحافظة، ودوره في دعم المسيرة التعليمية والارتقاء بمستوى الطلبة.

من جانبه عبر محمد نزال رئيس جمعية الأمل للصم عن سعادته بهذا التكريم، شاكرا جهود المحافظة ومتابعتهم الدائمة للجمعية، مؤكدا على نهج الجمعية الهادف إلى المزيد من النجاحات والتقدم.

وأطلع عاصم عسراوي مدير المدرسة الصناعية المحافظ على تاريخ المدرسة واهم الإشكاليات والتحديات التي تواجههم، أبرزها صغر المساحة والحاجة الماسة لتوفير مساحات كافية للقيام بمشاريع تطويرية للمدرسة، مشيرا إلى سعي المدرسة لإضافة فرع زراعي.