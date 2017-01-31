ضبط معجون اسنان منتهية الصلاحية

نابلس/PNN- ضبطت طواقم الضابطة الجمركية، اليوم الثلاثاء، في محافظة نابلس 384 علبة معجون أسنان منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي .

وأشار بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام وصل PNN نسخة عنه: انه تم ضبط الكمية اثناء القيام بأعمال الدورية الاعتيادية داخل سيارة نقل تجاري، وبحضور لجنة الاختصاص من وزارة الصحة والاقتصاد الوطني في المحافظة تم معاينة الكمية وتبين عدم صلاحيتها لانتهاء تاريخها حيث اقرت اللجنة اتلافها .

وتهيب الضابطة الجمركية بالاخوة المواطنين والمستهلكين بضرورة عدم التعامل والتعاطي مع مثل هذه البضائع والانتباه لتاريخ صلاحية المنتج لما تشكلة من خطر على صحتهم وصحة ابنائهم وضرر بالاقتصاد الوطني .