الرجوب يوقع مع ممثل المانيا اول اتفاقية تعاون في المجال الرياضي

رام الله/PNN- وقّع رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية اللواء جبريل الرجوب، ورئيس مكتب ممثلية ألمانيا الاتحادية لدى دولة فلسطين بيتر بيرفيرث، اليوم الثلاثاء، أول اتفاقية تعاون ثنائي مشترك بين فلسطين وألمانيا في المجال الرياضي.

وجاء توقيع الاتفاقية كنتاج للقاءات السابقة التي جمعت الرجوب بمسؤولي القطاع الرياضي في ألمانيا، التي شهدت استعدادا من اللجنة الاولمبية الالمانية والاتحاد الالماني لكرة القدم للمساهمة بتطوير العديد من الألعاب في فلسطين بالاستفادة من خبرة وتجربة تلك المؤسسات العريقة.

ووقعت الاتفاقية في اكاديمية جوزيف بلاتر في البيرة، وسط حضور العديد من وسائل الإعلام العربية والأجنبية، وحضور شخصيات رياضية ورسمية.

وقال الرجوب إن هذه الاتفاقية، التي تعد الأولى من نوعها، ستبدأ بوجود الخبير الرياضي الألماني الشهير جيرت انجلز لمدة عامين، حيث سيعمل على مواصلة تطوير كرة القدم الفلسطينية، من خلال اتحاد كرة القدم، مشيرا الى أن انجلز سيكون على اطلاع كامل بعمل كافة دوائر الاتحاد، وأن الحكومة الألمانية ستتكفل بتغطية نفقات ومصاريف ذلك الخبير.

وأوضح أن مهمة الخبير انجلز سيكون جزءا منها التركيز على الفئات العمرية والناشئين، مشيرا الى أن اختيار عقد اتفاقية التعاون في اكاديمية بلاتر للموهوبين كرويا يأتي من أجل التأكيد على اهمية قطاع الناشئين، وضرورة العمل المنظم من أجل الرقي بهم وفقا لأحدث القوانين والأنظمة العالمية في مجال كرة القدم، باعتبارهم النواة الصلبة للفرق والمنتخبات الوطنية مستقبلا.

وقال الرجوب إن جيرت إنجلز (59) عاما هو من أفضل الخبراء والمدربين الألمان، وسبق له العمل في اليابان لمدة 20 عاما، وأصبحت بفضله اليابان في المركز الأول على مستوى القارة الاسيوية، الى جانب اشرافه على اندية وفرق في موزمبيق، وقبلها إشرافه على عدة اندية ألمانية بعد أن كان لاعبا في أندية سان جيرمان وبروسيا مونشينغلادباخ.

وأعرب عن أمله بأن يدرك كل العاملين بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أهمية وقيمة ذلك الخبير، من أجل بناء رياضة فلسطينية ومواصلة نشرها وتطويرها بشكل حضاري له علاقة بالأنظمة والقوانين العالمية.

وتابع: “الخبير الألماني سيشرف على كافة الجوانب الإدارية والفنية والتسويقية والمنظومة التي لها علاقة بإدارة المسابقات المختلفة الى جانب قطاع الناشئين”.

وأكد أن ما تملكه الرياضة الفلسطينية من مقومات ومكونات لها القدرة على بناء رياضة مشابهة لتلك الموجودة في أوروبا، اذا ما تم العمل بإدارة صحيحة وآليات عمل مهنية صحيحة.

ودعا الرجوب وسائل الإعلام الفلسطينية الى مساعدة الخبير انجلز في الوصول إلى أي موهبة كروية، وأي شخص مهتم بتطوير الرياضة الفلسطينية، لما لتلك الشراكة من اهمية على صعيد الوصول الى نتائج على الارض من شأنها المساهمة في الاسراع بعملية التطوير.

من جانبه، أكد بيرفيرث أن هذه الاتفاقية إحدى أهم اتفاقيات الشراكة بين ألمانيا وفلسطين كبلدين صديقين، وقال: “نحن على ثقة أنه سيكون هناك نجاح كبير للرياضة الفلسطينية بشكل عام، وعلى صعيد كرة القدم بشكل خاص، وأنه ستكون لها مشاركات دولية هامة في المستقبل”.

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م.ج