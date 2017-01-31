الاسيرة الشحاتيت تعلق اضرابهما المفتوح عن الطعام مؤقتا لحين المحكمة

رام الله/PNN- أفادت محامية هيئة شؤون الاسرى والمحررين هبة مصالحة، اليوم الثلاثاء، ان الاسيرة رند الشحاتيت، علق اضرابهما المفتوح عن الطعام بشكل مؤقت لحين جلسة المحكمة القادمة والتي ستعقد يوم الاثنين المقبل.

واوضحت مصالحة التي زارت الاسيرة الشحاتيت اليوم في عزل هشارون، أنها تحدثت بشكل واضح بإمكانية العودة الى اضرابها المفتوح عن الطعام، في حال استمرت ادارة سجن هشارون حجزها في قسم السجينات الجنائيات ورفض ادارة السجن نقلها لقسم الاسيرات الامنيات.

يذكر بان الاسيرة الشحاتيت هي اسيرة محررة افرج عنها في صفقة شاليط، وتم اعتقالها يوم 20/1/2017 بعد انتهاء الاقامة الجبرية المفروضة عليها ، ومهددة من قبل سلطات الاحتلال بإعادة ما تبقى من حكمها السابق وهو 17 شهرا حيث كانت محكومة 6 سنوات قبل الافراج عنها في الصفقة، وهي متزوجة وتعيل ثلاثة اطفال اكبرهم اربع سنوات.