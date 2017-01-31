التربية تبحث عقد أيام إرشادية لطلبة الثانوية العامة “الإنجاز”

رام الله/ PNN- بحثت وزارة التربية والتعليم العالي خلال اجتماع لها، اليوم الثلاثاء، ترتيبات عقد أيام إرشادية لطلبة الثانوية العامة “الإنجاز” لتوجيههم نحو اختيار التخصصات المناسبة التي يحتاجها سوق العمل، وذلك بحضور الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. أنور زكريا ومدير الشؤون الطلابية أيمن الهودلي ورئيس قسم الأنشطة الطلابية أحمد حمارشة وممثلين عن كافة مؤسسات التعليم العالي.

وفي هذا السياق، أكد زكريا على ضرورة توجيه الطلبة نحو التخصصات الأكثر طلباً في سوق العمل، مشدداً على ضرورة التوجه نحو التخصصات المهنية والتقنية كون هذه التخصصات مطلوبة بشكل كبير في سوق العمل.

ودعا زكريا المؤسسات التعليمية والطلبة للاهتمام والتركيز على قطاع التعليم المهني والتقني لما له من دور كبير في توفير فرص عمل جديدة والتخفيف من حدة البطالة المتفشية بين صفوف الخريجين، مشيراً في الوقت ذاته إلى جهود الوزارة في مجال متابعة الخريجين من خلال مشروع متابعة الخريجين الذي يهدف إلى ربط مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل.

وأشار زكريا إلى أن الوزارة ستصدر خلال الفترة المقبلة النشرة الإرشادية لطلبة الثانوية العامة وذلك قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني في المدارس، موضحاً أن النشرة ستخصص جزءاً من زواياها لإبراز التخصصات الأكثر طلباً في سوق العمل.

بدوره، أوضح الهودلي أن الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية العامة ستعقد في خمس محافظات لإرشاد الطلبة حول التخصصات التي يفضل أن يلتحقوا بها والمطلوبة في سوق العمل، مشيراً إلى أن الأيام الإرشادية هذه ستمتد إلى باقي المحافظات في العام القادم.

ولفت الهودلي إلى أنه سيتم التنسيق والمتابعة مع أقسام الإرشاد في مديريات التربية لتوزيع النشرة الإرشادية التي ستصدرها الوزارة على أوسع نطاق.