غنام : تتفقد الطفل الاسير زيدات في مجمع فلسطين الطبي

الخليل/ PNN- تفقدت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام ورئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع ورئيس نادي الاسير قدورة فارس، اليوم الاسير الجريح الطفل اسامة زيدات (14 عام ) من بلدة بني نعيم في محافظة الخليل، حيث تم نقله الى مجمع فلسطين الطبي فور الافراج عنه لمتابعة وضعه الصحي، مشيرة أن أوضاع الأسرى المرضى بخطر شديد في ظل سياسة الاهمال الطبي المتعمد من قبل السجان مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما يتعرض له الأسرى المرضى بشكل خاص وأسرانا بشكل عام.

ووقفت على أوضاع الطفل زيدات والذي وصل المجمع بعد ان افرج عنه من قبل الاحتلال حيث أن قوات الاحتلال كانت قد أصابت الطفل زيدات برصاصتين في الظهر والقدم خلال عملية اعتقاله في 23 أيلول/ سبتمبر 2016، وقبع على إثرها في مستشفى “شعاري تسيدك” لثلاثة أسابيع، وخضع لعمليتي زراعة بلاتين في قدمه، وكانت العملية الأخيرة.

مشيرة أن شبابنا وأطفالنا يتعرضون لرصاص المحتل بدم بارد وأن العالم بأسره يقف متفرجا لا يحرك ساكنا أمام معاناة أطفالنا الرازحين تحت آخر احتلال عرفته البشرية.