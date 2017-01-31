بنك القدس يختتم رعايته لمؤتمر “واقع القطاع المصرفي الفلسطيني: الفرص والتحديات”

أريحا/ PNN- اختتم بنك القدس أول أمس الإثنين رعايته الفضية لمؤتمر الاستثمار في فلسطين والذي عقد في فندق الكمبنسكي في البحر الميت، بحضور معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا ومحافظ البنك المركزي الأردني ومشاركة العديد من المؤسسات المالية، واستمر المؤتمر لمدة يومين تخلله فعاليات عرضت واقع الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني حالياً، ومقارنته مع الرؤية المستقبلية للإستثمار من منظور القطاعين العام والخاص.

وشمل المؤتمر شرحاً عن العقبات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني مع مقترحات وحلول وتوصيات اقتصادية لزيادة فرص نجاح الواقع الاقتصادي في فلسطين، بالإضافة إلى ذلك، وضّح المؤتمر العلاقات الاقتصادية الفلسطينية مع الاقتصاد العربي والعالم، ودور المصارف في تعميم ونشر الخدمات المالية في فلسطين، وتم التطرق خلال الفعاليات الى أهمية التركيز على الاستثمار في القدس عبر أوراق العمل الخاصة.

من ناحيته تحدث أكرم عبداللطيف جراب رئيس مجلس إدارة بنك القدس عن أهمية المشاركة في المؤتمر ورعايته لما له من أثر كبير في دعم الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا الى استعداد البنك الدائم لرعاية ودعم المؤتمرات الهادفة التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني، وأكد على ضرورة انتهاز الفرص المتاحة وتنفيذ المبادرات الاقتصادية لتحقيق استثمار حقيقي وناجح.

وأضاف: “إن رعاية البنك للملتقى تأتي انطلاقا من رؤيته لأهمية تشجيع الاستثمار والأعمال في فلسطين، وسعيه لجلب الاستثمارات بشكل كبير لداخل فلسطين”. وأكمل أن أعمال المؤتمر وتوصياته ستكون لها اثر مهم في جذب الاستثمارات الفلسطينية والعربية من الخارج، مشيرا الى اهمية الحضور الاردني والخليجي وفلسطينيي المهجر في اعمال المؤتمر، والى اهمية الموضوعات الاقتصادية المطروحة للنقاش.

وفي ذات السياق أشار مدير عام بنك القدس صلاح الهدمي إلى التطور الملحوظ الذي يشهده القطاع الاقتصادي في فلسطين مؤكداً على أنها إشارة إيجابية تشجع المستثمرين على الزيادة في الاستثمار، كما تساهم في استقطاب الاستثمارات الخارجية العربية والدولية لينعكس ذلك إيجاباً على جميع القطاعات، ولتعزز خطوات التنمية المستدامة في فلسطين.

ومن الجدير ذكره أن بنك القدس حاز مؤخرا على جائزة أفضل مصرف متخصص في حسابات التوفير في فلسطين من مجلة International Finance Magazine، وذلك نتيجة للإنجازات التي حققها البنك في القطاع المصرفي الفلسطيني باعتباره أحد أكبر البنوك العاملة في فلسطين والأوسع انتشاراً، إذ يمارس البنك نشاطه من خلال 37 فرعاً ومكتباً منتشرة في كافة محافظات الوطن من جنين إلى غزة.

كما حصد البنك جوائز أخرى كجائزة المصرف الأقوى من حيث التدريب والتطور من مجلة “The Banking Executive” وذلك على هامش المؤتمر المصرفي العربي لعام 2015 “التمويل من أجل التنمية”، بالإضافة إلى جائزة أفضل بنك في فلسطين وفق تقييم مؤسسة CPI Financial خلال ذات العام، وتصدر هذا الترتيب مجلة بانكر ميدل إيست Banker Middle East، حيث تأتي هذه الجائزة والتي يشرف عليها خبراء ومختصين بعالم المال والإقتصاد لتثبت مكانة البنك المرموقة في القطاع المصرفي في فلسطين والشرق الأوسط.