طبيلة: استعادة ادارة البلدية لموقع سما نابلس جاء نزولا عند رغبة أهالي المدينة

نابلس/PNN/ نور سلامة / أعلن رئيس بلدية نابلس سميح طبيلة عن إتفاق لإستعادة موقع “سما نابلس” السياحي لإدارة البلدية، و انهاء العقد المبرم سابقاً مع شركة السيد حسام قرش بعد التوصل الى تسوية مالية ترضي الطرفين، وذلك في حديث له لـ “راديو حياة” احدى اذاعات PNN الشريكة صباح اليوم الثلاثاء.

وأشار طبيلة إلى أنه سيتم فتح الموقع بجميع حدائقه ومنشآته أمام الزوار والمواطنين بأسعار رمزية، مبينا أن هذا القرار جاء نزولاً عند رغبة أهالي مدينة نابلس، وبعد العديد من الاجتماعات والمداولات التي استمرت ما يقارب الشهرين مع الشركة المشغلة لموقع سما نابلس السياحي.

وفي سياق متصل اعتبر المدير العام السابق لسما نابلس حسام قرش أن هذا الإجراء يشكل انجازاً هاماً للأهل في مدينة نابلس، الذين لطالما اعتبروا الموقع ملاذاَ لهم ومتنفساَ لأطفالهم وعائلاتهم لقضاء أوقات ممتعة في ظل الطبيعة الجذابة التي يتمتع بها هذا المكان ذو الإطلالة الخلابة والمتميزة.

كما نوّه قرش الى ان المطاعم و الكفتيريات داخل المنتجع ستبقى خاصة، أما المتنزه فسيكون لعامة المواطنين وأصحاب الدخل المحدود.

وكان رئيس لجنة بلدية نابلس قد قام بجولة تفقدية في الموقع بعد ان درست اللجنة المكونة من المجلس البلدي برئاسة المهندس سميح طبيلة وعضوية كل من المستشار القانوني ومدير البلدية ومهندس البلدية، جميع الملفات وتم الكشف على الموقع والاطلاع على التقديرات المالية لقسم الهندسة.

ورافق طبيلة في هذه الجولة كل من نائب رئيس لجنة ادارة البلدية الدكتور خالد قادري، وعضوا لجنة ادارة البلدية المهندس اسعد سوالمة والمهندس سعد مصلح، وكا من المستشار القانوني ومهندس البلدية ومدير البلدية للاطلاع على كافة مرافق الموقع ومحتوياته واتمام إجراءات استلامه حسب الاصول.