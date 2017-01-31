افتتاح مشروع إعادة تأهيل شبكة الكهرباء في سبسطية بدعم ياباني

نابلس/PNN- احتفل في قرية سبسطية شمال غرب نابلس، اليوم الثلاثاء، بانتهاء مشروع ممول من الحكومة اليابانية لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء، من خلال برنامج منح المساعدات للمشاريع الأهلية والأمن الإنساني (GGP).

وقالت ممثلية اليابان في بيان لها، إنه تم تقديم منحة مقدارها 87,352 دولارا إلى بلدية سبسطية ، لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء وتحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين، من خلال استبدال 610 م من الكوابل الكهربائية الموجودة بكابل ABC في موقعين مختلفين، واستبدال 800 م من خطوط نقل الجهد المتوسط بكابل ABC تحت الأرض، إضافة إلى ذلك، تم استبدال 40 من أعمدة الكهرباء الخشبية القديمة بأعمدة فولاذية.

وأكد سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى السلطة الوطنية تاكيشي أوكوبو، التزام اليابان الراسخ في تعزيز الأمن الإنساني الفلسطيني وعلى تنفيذ المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتي من شأنها أن تؤدي إلى تمكين المجتمعات المحلية الفلسطينية.