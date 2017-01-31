محافظ طولكرم عصام أبو بكر يلتقي رئيس بلدية طولكرم ومدير الشرطة

طولكرم/ PNN- إلتقى محافظ طولكرم عصام أبو بكر بدار المحافظة كلاُ من رئيس بلدية طولكرم فريد أبو عقل ومدير الشرطة العقيد عزام جباره، وبمشاركة الجهات المختصة بالبلدية والشرطة، إلى جانب حضور جهات الاختصاص بالمحافظة وذلك لبحث مجموعة من القضايا التي تهم المواطنين ومنها تنظيم الأسواق والحالة المرورية بالمدينة.

وأثنى المحافظ أبو بكر على جهود بلدية طولكرم والشرطة وكافة أركان المؤسسة الأمنية في خدمة المواطنين وتوفير الأمن والأمان، مشدداً على العلاقة التكاملية مع المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص، موضحاً أن الجلسة مع البلدية والشرطة جاءت بناءً على توصية من المجلس التنفيذي حول بعض القضايا والمستجدات، التي تتعلق بتنظيم الأسواق ودراسة الحالة المرورية وايجاد مقترحات وبدائل وحلول لمنع الازدحام، وخاصة في ظل التطور البنياني وزيادة عدد المركبات وغيرها من العوامل التي أدت إلى الازدحام المروري، والتي فرضت تحديات أمام عمل الجهات المختصة.

من جانبه عبر رئيس بلدية طولكرم فريد أبو عقل عن شكره للمحافظ أبو بكر على متابعته الحثيثة والمستمرة لكافة المواضيع على مستوى المحافظة، مشيراً إلى وجود اشكالية تتعلق بالمرور لسبب خارج عن الارادة، لان الامر يتعلق بتوسيع الشوارع مع الزيادة المرتفعة بعدد المركبات، بالاضافة لمسألة تنظيم الأسواق وجاهزية البلدية بطواقمها للقيام بهذه المهمة من خلال الشراكة مع الشرطة والجهات المختصة وذات العلاقة.

بدوره ذكر العقيد عزام جباره بأن الشرطة على الجاهزية التامة لمساندة البلدية بتنظيم الأسواق، مع تقديم ملاحظات من خلال قسم المرور على حالة السير وبالتعاون مع المجلس الأعلى للمرور ولجنة السير بالمحافظة، مع إزالة التعديات عن الأرصفة المخصصة لسير المواطنين.

هذا ونتج عن الاجتماع مجموعة من التوصيات والتي ستعمل البلدية ومديرية الشرطة على تنفيذها خلال الأيام القادمة، بما يتعلق بتنظيم الأسواق والحالة المرورية بالمدينة.