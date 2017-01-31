تحديد انتخابات اتحاد اليد والسلة والطائرة في 20 شباط المقبل

رام الله /PNN- أوعز رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب، لنائبه الدكتور أسعد المجدلاوى والأمانة العامة باللجنة الأولمبية الفلسطينية، بالشروع للتحضير للعملية الانتخابية لكافة الاتحادات الرياضية، بالاتفاق مع مجالس إدارات الاتحادات الرياضية الأعضاء، على أن تنتهى العمليات الانتخابية كافة قبل 25 شباط المقبل .

وقال بيان صادر عن اللجنة الأولمبية اليوم الثلاثاء، إنه تقرر البدء بعملية التحضير لتشكيل مجالس إدارات اتحادات الألعاب الجماعية وبشكل ديمقراطي ممثلة (باتحاد كرة السلة، والطائرة، واليد) انطلاقا من تاريخ 1/2/2017 بحيث تبدأ عملية الترشيح من صباح يوم الأحد 5/2 /2017 وتنتهي مساء الأربعاء الموافق 8 /2/2017 الساعة الثالثة عصرا، ويتم نشر أسماء المرشحين يوم الخميس 9/2/2017، ليفتح باب الطعن والانسحاب من صباح الجمعة 10/2/2017 ولغاية الساعة الثالثة من مساء الأحد 12/2/2017 بما يشمل أيضا رفع أي مقترحات من قبل أعضاء الهيئة العامة للإدراج على جدول الأعمال، ليتم بعد ذلك وفي غضون 48 ساعة إعلان قائمة أسماء المرشحين النهائية، وبالتالي إعلان جدول أعمال الجمعية العمومية والتي ستنعقد وبالتزامن للاتحادات الثلاثة وفي جناحي الوطن في مقر اللجنة الاولمبية/المحافظات الجنوبية، وأكاديمية بلاتر /المحافظات الشمالية، الاثنين 20/2/2017 من الساعة 11 ظهرا، وعلى أساس توقيتات جدول الإعمال الذي سيعلن في حينه وقبل خمسة أيام من الموعد المحدد للانعقاد على أقل تقدير.

وأضاف البيان، تجري التحضيرات لتشكيل مجالس إدارات اتحادات الألعاب الفردية والمتمثلة باتحادات (السباحة، الطاولة، العاب القوى، الجودو، والمبارزة، والتايكواندو، والكاراتيه، والكونغ فو، ورفع الأثقال، والمصارعة، والملاكمة، والقوة البدنية وثني الذراعين، والفروسية) ضمن نفس الفترة المحددة في المرحلة الأولى وعلى قاعدة ضبط وحصر أعضاء الهيئة العامة العاملون لكل من هذه الاتحادات وحالتها القانونية بالتنسيق ما بين هيئة إدارة الاتحاد المعني والأمانة العامة للجنة الأولمبية، والذي سيتقرر على أساسه إعلان برنامج التحضير والمواقيت والآلية النظامية التي ستحكم شكل وطبيعة تكوين (مجلس أو لجنة إدارة) الاتحاد الجديدة على أن لا يتجاوز موعد الانتهاء من ذلك 48 ساعة من انتهاء المرحلة الأولى.

وتابع: إتمام عملية التشكيل لمجالس/ لجان إدارات اتحادات الألعاب الفردية لباقي الاتحادات الأعضاء المتبقية ووفقا لوضعها القانوني وبما لا يتجاوز تاريخ 25/2/2017م.

وأشار البيان إلى أنه ووفقا للنظام، تتشكل الجمعية العمومية العاملة لكل من الاتحادات الوطنية المعنية مما يلي:

ممثل عن كل نادٍ رياضي أو هيئة رياضية أو مركز رياضي فاعل مسجل ومرخص له رسميا بالعمل من قبل المجلس الأعلى للشباب والرياضة ، ويجب على المفوض للحضور الإبلاغ خطيا باسمه والتزود بكتاب رسمي بالتفويض من قبل الهيئة الإدارية للنادي المُفوض، وعلى العضو القانوني العامل إثبات المشاركة الفاعلة بالأنشطة والبطولات الرسمية المتعلقة بالاتحاد المعني خلال أحد آخر موسمين رياضيين على الأقل، وإثبات دفع رسم اشتراك العضوية السنوي، وأن لا يكون قد صدر بحقه قرار ساري المفعول بالتجميد أو الحل أو الفصل من قبل الجهة المخولة، وأن يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة من أعضاء الهيئة العامة العاملة (النصف واحد)، ولا يجوز التغيب أو الاستنكاف عن الحضور للمفوض دون عذر مقبول وإشعار خطي مسبق.

وبالنسبة لشروط الترشح لعضوية مجلس إدارة (المكتب التنفيذي) للاتحاد: أوضح البيان ضرورة أن يكون فلسطينيا أو من أصل فلسطيني، وألا يقل عمره عن 25 عاما، وأن يكون له إلمام ومعرفة باللعبة وقوانينها، وألا يقل تحصيله العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية، وإثبات ذلك بتقديم شهادة رسمية(عدلية)، وأن يحصل على الترشيح الخطي من قبل عضو عامل في الهيئة العامة للاتحاد، وتزكية خطية من عضوين عاملين آخرين على الأقل، وألا يكون لاعبا أو حكما عاملا، ولا عضوا في (المكتب التنفيذي) لاتحاد آخر لأي من الألعاب الفردية أو الجماعية، ولا في عضوية الهيئة الإدارية أو الأجهزة أو اللجان التابعة لأي من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد بعد فوزه بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الذي ترشح له (لتجسيد مبدأ عدم الازدواجية وقيم النزاهة والحيادية)، وعلى قاعدة أنه يمثل اللعبة وكل أركانها على مستوى الوطن والشتات وليس أقل من ذلك، وأن يقدم المرشح تعهداً خطياً بالالتزام بالقوانين واللوائح الرياضية وأداء الواجبات والمهمات المترتبة على عضويته في مجلس إدارة الاتحاد الذي يمثل كل الوطن وأركان اللعبة بفاعلية ونزاهة على أكمل وجه، ويحق لعضو الهيئة العامة (النادي أو المركز) منح الترشيح لمرشح واحد فقط، والتزكية لثلاثة مرشحين.

وحول تشكيل مجلس إدارة الاتحاد: يتشكل مجلس إدارة كل من الاتحادات الرياضية الوطنية من أحد عشر عضوا من بينهم رئيس ونائب للرئيس ما لم يتقرر رسميا غير ذلك وحسب الأصول وعلى النحو الآتي:

ثلاثة أعضاء عن المحافظات الشمالية(شمال، وسط، جنوب)، وثلاثة عن المحافظات الجنوبية، وثلاث نساء أحدهن عن المحافظات الجنوبية، وعضو واحد عن القدس وآخر عن الشتات، ويتم تسمية رؤساء الاتحادات والنواب ورؤساء اللجان بعد الانتخابات بالتوافق ما بين اللجنة الاولمبية والأعضاء المنتخبين مع التشديد على الحيادية الرياضية والنزاهة، ويكون البعد المهني هو الأساس للتوافق، ويكلف لكل اتحاد أمين عام متفرغ ولا يكون عضوا في المكتب التنفيذي.

وبالنسبة للجان الانتخابات: يتم تشكيل اللجان الانتخابية (لجنة الانتخابات – لجنة الطعون– لجنة الاستئناف) للإشراف على مجريات التحضير والانتخابات وسيتم الإعلان عن تلك اللجان لاحقاً .