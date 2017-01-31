الأسيرة الشحاتيت تعلق إضرابها مؤقتا لحين المحكمة

رام الله/PNN-قالت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين هبة مصالحة اليوم الثلاثاء، إن الأسيرة رند الشحاتيت، علقت إضرابها المفتوح عن الطعام بشكل مؤقت، لحين جلسة المحكمة المقبلة التي ستعقد يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت مصالحة التي زارت الأسيرة الشحاتيت في عزل هشارون، أنها تحدثت بشكل واضح بإمكانية العودة الى اضرابها المفتوح عن الطعام، في حال استمرت إدارة سجن هشارون حجزها في قسم السجينات الجنائيات، ورفض إدارة السجن نقلها لقسم الأسيرات الأمنيات.

يذكر أن الشحاتيت، أسيرة محررة أفرج عنها في صفقة “وفاء الأحرار” وتم اعتقالها يوم 20/1/2017 بعد انتهاء الإقامة الجبرية المفروضة عليها، وهددت سلطات الاحتلال بإعادة ما تبقى من حكمها السابق وهو 17 شهرا حيث كانت محكومة 6 سنوات قبل الإفراج عنها في الصفقة، وهي متزوجة وتعيل ثلاثة أطفال.