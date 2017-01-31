التدخين يكلف العالم 4.5 تريليون دولار سنويا!

أفادت دراسة نشرت في دورية “مكافحة التبغ” الاميركيّة، أنّ التدخين كلّف الاقتصاد العالمي في عام 2012، حوالي 1.4 تريليون دولار أميركي.

وأضافت الدراسة المنشورة، أنّ التدخين يستهلك سنويًّا 20٪ من ميزانيات نظم الرعاية الصحية على مستوى العالم.

وجاء في نتائج الدراسة، أنّ استهلاك الميزانيات، تتضمن 422 مليار دولار للإنفاق على العلاج والبقاء في المستشفيات.

وقالت الدراسة “إنّ التدخين يفرض عبئًا كبيرًا على الاقتصاد في أرجاء العالم، وخاصة في أوروبا وشمال أميركا”، وأضافت “نتائج هذه الدراسة تسلط الضوء على الحاجة الماسة لهذه الدول، لفرض معايير أقوى على استخدام التبغ للحد من هذه النفقات”.

وتعد هذه الدراسة هي الأولى، التي شملت الدول المنخفضة ومتوسطة الدخل، حيث أعطت صورة أكثر وضوحًا من ذي قبل عن استهلاك التبغ، والتكلفة التي تتحملها دول العالم جراء هذه العادة.

وكان فريق البحث قد استعان ببيانات 152 دولة، حيث كشفت الدراسة أنّ السواد الأعظم من المدخنين في العالم، يقع في أفريقيا والأميركيتين، وجنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ.