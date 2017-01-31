أبوغزاله يعلن عن تشكّل لجان “الملتقى المعرفي”

عمان/PNN – أعلن سعادة الدكتور طلال أبوغزاله عن تشكّل لجان ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي المتخصصة والتي بلغ عددها 34 لجنة حتى الآن، والتي تأتي عملا بسياسة الملتقى.
وأعرب الدكتور أبوغزاله عن شكره وتقديره للأعضاء لتجاوبهم، الأمر الذي يدل على وطنيتهم ويؤكد ثقافة خدمة المجتمع التطوعية، مبينا أن واجبنا من خلال الملتقى اقتراح البرامج والقوانين والخطوات والإجراءات لصانعي القرار، حيث أن الملتقى يعد مركز أبحاث تقديم مشاريع قرارات ومقترحات حول كافة السياسات الاقتصادية لصانع القرارات، ليصبح مجتمعنا معرفيا “رقيما”.
وشدد على أن الملتقى سيعمل من خلال اللجان المتخصصة على تقديم مقترحات لمعالجة الوضع الراهن باستخدام الأساليب المعرفية، وخاصة في مجالات التعليم المعرفي، والبنية التحتية المعرفية، والاقتصاد المعرفي، والحكومة المعرفية، والعدالة الاجتماعية المعرفية.
وحيث أنه تم الانتهاء من تشكيل عضوية كل واحدة من اللجان، فإنه سيتم عقد اجتماع كل منها لانتخاب الرئيس ووضع خطة العمل، كما أن العضوية مفتوحة ومتاحة لمن يرغب بالالتحاق بإحدى هذه اللجان.
ويهدف الملتقى إلى تحقيق هدف تحويل المجتمع الأردني إلى مجتمع معرفي يحقق ناتج قومي بقيمة مائتي مليار دولار في عام 2040″، حيث تؤكد الدراسات المحلية والإقليمية والدولية أن الحلول العملية لمواجهة كافة التحديات الوطنية هي من خلال هذا التحول، وبدونه سنبقى ندرس ونعالج مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها الآنية، ولكن دون جدوى على المدى المتوسط والبعيد.
ويعد الملتقى هيئة خبرة غير ربحية تمولها مؤسسة خدمة المجتمع “طلال أبوغزاله فاونديشين”، وهو واحد من النماذج لخدمة المجتمع حيث أن المنتجين فيه مواطنون أردنيون متبرعون بوقتهم وعلمهم وجهدهم في خدمة هذا الوطن الذي نفخر به وندين له بالولاء لقيادته الهاشمية”.
|اللجان المتخصصة في الملتقى
|لجنة خلق فرص العمل
|لجنة الإصلاح الإداري
|لجنة صنع المعرفة لصنع الثروة
|لجنة تشجيع الاستثمار
|لجنة رفع القدرة التنافسية
|لجنة تحقيق الحكومة الإلكترونية
|لجنة تسويق الأردن دوليا
|لجنة التعليم الرقمي
|لجنة النقل والمرور
|لجنة البنية التحتية الرقمية
|لجنة التنمية المستدامة
|لجنة الجامعات الرقمية
|لجنة العجز الحكومي المالي
|لجنة المرأة
|لجنة المؤشرات الاقتصادية
|لجنة الشباب
|لجنة التحول الى المجتمع المعرفي
|لجنة الطلبة
|لجنة التنمية السياحية
|لجنة المسؤولية الاجتماعية
|لجنة التنسيق مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي
|لجنة البتراء – عاصمة الأنباط
|لجنة دعم المبادرات الشبابية
|لجنة الطاقة والثروة المعدنية
|لجنة تنمية المحافظات
|لجنة المبادرات الإبداعية
|لجنة الشراكة بين القطاع العام والخاص
|لجنة الصورة الإعلامية الاردنية
|لجنة السياحة العلاجية
|لجنة تفعيل الاعلام الداعم للاقتصاد
|لجنة النموذج الفنلندي
|لجنة العدالة الاجتماعية الرقمية
|لجنة مكافحة الفساد
|لجنة الصحة والبيئة والسكان