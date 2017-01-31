أبوغزاله يعلن عن تشكّل لجان “الملتقى المعرفي”

عمان/PNN – أعلن سعادة الدكتور طلال أبوغزاله عن تشكّل لجان ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي المتخصصة والتي بلغ عددها 34 لجنة حتى الآن، والتي تأتي عملا بسياسة الملتقى.

وأعرب الدكتور أبوغزاله عن شكره وتقديره للأعضاء لتجاوبهم، الأمر الذي يدل على وطنيتهم ويؤكد ثقافة خدمة المجتمع التطوعية، مبينا أن واجبنا من خلال الملتقى اقتراح البرامج والقوانين والخطوات والإجراءات لصانعي القرار، حيث أن الملتقى يعد مركز أبحاث تقديم مشاريع قرارات ومقترحات حول كافة السياسات الاقتصادية لصانع القرارات، ليصبح مجتمعنا معرفيا “رقيما”.

وشدد على أن الملتقى سيعمل من خلال اللجان المتخصصة على تقديم مقترحات لمعالجة الوضع الراهن باستخدام الأساليب المعرفية، وخاصة في مجالات التعليم المعرفي، والبنية التحتية المعرفية، والاقتصاد المعرفي، والحكومة المعرفية، والعدالة الاجتماعية المعرفية.

وحيث أنه تم الانتهاء من تشكيل عضوية كل واحدة من اللجان، فإنه سيتم عقد اجتماع كل منها لانتخاب الرئيس ووضع خطة العمل، كما أن العضوية مفتوحة ومتاحة لمن يرغب بالالتحاق بإحدى هذه اللجان.

ويهدف الملتقى إلى تحقيق هدف تحويل المجتمع الأردني إلى مجتمع معرفي يحقق ناتج قومي بقيمة مائتي مليار دولار في عام 2040″، حيث تؤكد الدراسات المحلية والإقليمية والدولية أن الحلول العملية لمواجهة كافة التحديات الوطنية هي من خلال هذا التحول، وبدونه سنبقى ندرس ونعالج مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها الآنية، ولكن دون جدوى على المدى المتوسط والبعيد.

ويعد الملتقى هيئة خبرة غير ربحية تمولها مؤسسة خدمة المجتمع “طلال أبوغزاله فاونديشين”، وهو واحد من النماذج لخدمة المجتمع حيث أن المنتجين فيه مواطنون أردنيون متبرعون بوقتهم وعلمهم وجهدهم في خدمة هذا الوطن الذي نفخر به وندين له بالولاء لقيادته الهاشمية”.