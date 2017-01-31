اسعاد الطفولة في الخليل يطلق برنامج تدريبات الشطرنج

الحليل/PNN-انطلقت في قاعة اسعاد الطفولة تدريبات الشطرنج للأطفال من اعمار (6-14)سنة بمشاركة ما يقارب 20 طفل من كلا الجنسين، تحت اشراف المدرب الدولي محمد القواسمي، حيث تناولت التدريبات كيفية التفكير الابداعي ووضع البدائل واختيار الافضل وحل المشكلات ووضع الاستراتيجيات.

بدوره بين القواسمي ان لعبة الشطرنج كالحياة في تعقيدها، فهي متعددة الجوانب والأبعاد، كالسهل الممتنع، مشيراً الى أن علماء النفس يعتبرون لعبة الشطرنج وسيلة مؤثرة لتحسين وظائف الذاكرة، وتحفيز العقل لحل أكثر المشكلات تعقيداً، وإيجاد الأفكار؛ لذا تقوم العديد من المدارس حول العالم بتشجيع طلابها على ممارسة هذه اللعبة، وهو ما ساهم في تحسين تحصيلهم الدراسي، فضلاً عن التأثيرات الإيجابية الأخرى، مؤكداً أن لعبة الشطرنج، مثل سائر العلوم والفنون، يمكن اعتبارها مقياساً لتقدم الأمم وحضارتها.

من جانبه أعبر مدير دائرة الانشطة محمود ابو صبيح عن سعادته لإطلاق هذا البرنامج من جديد وباشراف كامل من بلدية الخليل، مؤكداً على ضرورة هذه البرامج لاشغال وقت الاطفال في انشطة تعود على الطفل والاهل بالأثار الايجابية، لما لها من اثر ايضا على قدرة الطفل على التفكير وحل المشكلات ووضع الاستراتيجيات.

وتابع أبو صبيح في سياق حديثه ، عن فتح باب التدريبات في كافة المرافق الرياضية والثقافية التابعة لبلدية الخليل للعمل على نشر هذه اللعبة ، مشيراً الى أنه سوف يتم تشكيل فريق للاعبي الشطرنج بعد اجراء مسابقات لاختيار الافضل. وسيمثل الفريق بلدية الخليل في المسابقات المحلية والعربية.