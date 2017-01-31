صيدم يستقبل الطالب مسلَّم بعد عودته لمقاعد الدراسة

رام الله/PNN-استقبل وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، في مكتبه برام الله، اليوم، ضمن “برنامج على مقعد الوزير” الأسبوعي، الطالب أحمد مسلَّم بعد عودته لمقاعد الدراسة وتسلمه شهادة الفصل الدراسي الأول، ووفداً من بلدة تلفيت؛ للاطمئنان على وضع الطالب ودعمه وتشجيعه ليستمر في طلب العلم، والنهوض بالجيل القادم، وللإطلاع على إبداعات طالبات مدرسة بنات تلفيت الأساسية؛ المشاركات في مسابقة إلهام فلسطين للعام 2016.

وأكد صيدم حرص الوزارة على دعم ومتابعة جميع القضايا التي يتم الإطلاع عليها ووضع حلول لها؛ لضمان استمرارية واستدامة الحلول المطروحة، ومشاهدة النتائج الإيجابية التي تأتي نتاجاً للعمل المكثف والجماعي من طواقم الوزارة والتعاون الحثيث مع المجتمع المحلي.

واستعرض صيدم توجهات الوزارة التطويرية والجهود المبذولة في سبيل التغيير الإيجابي الذي يضمن تعليم جيد للجميع، والرغبة الشديدة في تنفيذ برنامج رقمنة التعليم بمدارس البلدة، مشيراً إلى أنه سيقوم بوضع حجر الأساس لمدرسة تلفيت الأساسية المختلطة في وقت قريب.

من جانبه؛ شكر الوفد، صيدم، على الدعم المتواصل من الوزارة ممثلةً بقيادتها التربوية وموظفيها، مبينينَ احتياجات مدارس البلدة التي تمكنهم من موائمة التطور والتغيير الحاصل في الوزارة وبرامجها، وعلى خططها التطويرية.

وحضر اللقاء مدير عام العلاقات العامة والدولية نديم سامي، ورئيس مجلس قروي تلفيت خالد بشر، ونائبه، وعدد من معلمي البلدة.

وفي الختام، عرضت بعض الطالبات مواهبهن في إلقاء الشعر والتطريز والرسم، وقدمن للوزير هدايا تذكارية من إبداعهن.