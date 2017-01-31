رئيس مجلس اتحاد اوروبا: ترامب تهديد علينا الى جانب روسيا والصين

واشنطن/PNN-قال رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، إن الأسابيع الأولى من ولاية الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب تسهم في توقعات “لا يمكن التنبؤ بها للغاية” بالنسبة للاتحاد.

في رسالة بعث بها إلى قادة الاتحاد الأوروبي ال27، قال توسك إن إدارة ترامب هي جزء من “تهديد” خارجي إلى جانب الصين وروسيا والتشدد الإسلامي والحرب والإرهاب.

لم يبعث توسك بهذه الرسالة لبريطانيا التي تستعد لمغادرة الاتحاد.

مرددا تصريحات العديد من العواصم الأوروبية، قال توسك إن هذه التحديات العالمية “فضلا عن الإعلانات المثيرة للقلق من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة تجعل مستقبلنا لا يمكن التنبؤ به للغاية”.

وأردف قائلا “لاسيما أن التغيير في واشنطن يضع الاتحاد الأوروبي في وضع صعب، حيث يبدو أن الإدارة الجديدة تضع موضع الشك السبعين عاما الأخيرة من السياسة الخارجية الأمريكية”.