“طابو” ينفذ المزيد من مشاريع شق وتعبيد الطرق الداخلية في قراوة بني زيد

رام الله/PNN- أعلنت شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار عن تنفيذ المزيد من مشاريع شق وتعبيد الطرق الداخلية في مخططات مشروع طابو الهيكلية الواقعة في قراوة بني زيد، الأمر الذي سيساهم في خلق

تجمعات سكنية جديدة ومزدهرة في تلك البلدة في المستقبل القريب.

ولقد تم الانتهاء من انجاز هذه الأعمال في مخطط قراوة F وهو أحد مخططات مشروع طابو الهيكلية في قراوة بني زيد، حيث يحتوي هذا المخطط على 23 قطعة أرض بمساحة دونم واحد تقريباً، وهو قريب من

المخططات الهيكلية الأخرى لمشروع طابو في قراوة بني زيد، والتي تشتمل على ما يزيد عن 150 قطعة أرض تم تمليكها للأسر الفلسطينية، ويشار هنا إلى أن نسبة النجاح في بيع الأراضي في قراوة بني زيد

هو مؤشر واضح على ازدياد الطلب على شراء الأراضي التي يتم طرحها بأسعار معقولة في فلسطين، وتتبع بلدة قراوة بني زيد التي تمتاز بسحر طبيعتها وجمال جبالها المكسوة بأشجار الزيتون لمحافظة رام الله

وتبعد عنها 22 كم .

وحول هذا الانجاز، قال المهندس خالد السبعاوي، مدير عام شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار ونائب رئيس مجلس ادارتها وهو مؤسس مشروع طابو الريادي: “نهدف من خلال تنفيذ مشاريع شق وتعبيد الطرق

الداخلية إلى المساهمة في تجهيز شبكة مواصلات ذات كفاءة عالية في كل مخطط هيكلي”، حيث تقوم كوادر وآليات شركة المقاولات المحلية المنفذة وبإشراف مهندسي شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار بالعمل

على تنفيذ هذه الطرق خلال الفترة الزمنية المحددة لها ووفق أعلى معايير الجودة.

وأضاف السبعاوي قائلاً : “عبر تنفيذ هذه المشاريع التطويرية، سنوفر للعائلات الفلسطينية التي قامت بامتلاك أراضي ضمن مشروع طابو نظام حياة منظم ومتطور، والتي تعتبر شبكة الطرق احدى أهم ركائزها،

فنحن نقوم بتهيئة المناطق الواقعة خارج نطاق المدن الرئيسية وإنشاء بنية تحتية متكاملة فيها، حيث ان هذه المناطق لم تكن مؤهلة وتغيب عنها البنية التحتية، وقد تمكنت الشركة حتى الآن من شق وتعبيد

طرق داخلية بطول 10,000م، وبتكلفة استثمارية تزيد عن 1,200,000 دولار أمريكي، وعلاوة على ذلك، كانت شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار السباقة في تنفيذ مشروع يعد الأول من نوعه في قراوة بني زيد وهو

مشروع توصيل الكهرباء ذات الضغط العالي إلى أراضي طابو الموجودة هناك، ومن المتوقع الانتهاء من ايصال الكهرباء ذات الضغط العالي والمنخفض الى جميع اراضي الشركة في قراوة بني زيد خلال العام الجاري”.

وتابع السبعاوي حديثه قائلاً : “كما ويوفر مشروع طابو للمواطن الفلسطيني الفرصة لبناء بيوت ريفية نموذجية على قطع الأراضي التي قاموا بتملكها بسعر التكلفة وبتقسيط مباشر مع الشركة يمتد لخمس سنوات

مستفيدين في ذلك من مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الشركة في تلك المناطق، بالإضافة إلى تولي الشركة مسؤولية توفير سندات الملكية الخاصة لكل قطعة أرض و التي تحمي هذه الأراضي وتثبت الوجود

الفلسطيني عليها”.

وقد دأبت شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار لبناء المزيد من بيوت طابو النموذجية نتيجة لارتفاع الطلب عليها من قبل زبائن مشروع طابو، حيث تمكنت الشركة من بيع معظم البيوت التي تم بناؤها سابقاً ضمن هذا

المشروع في فترة زمنية قياسية. وتقوم الشركة حالياً ببناء أربع بيوت جديدة من بيوت طابو النموذجية على أراضي مشروع طابو الواقعة في بلدتي قراوة بني زيد وفرخة، ومن المتوقع الانتهاء الكامل من بناء هذه

البيوت في الربع الثاني من العام الجاري”

وأضاف المهندس خالد السبعاوي قائلاً: “لقد كان عملنا في مشروع طابو تجربة نموذجية ومختلفة من عدة نواح، ولقد أضاف إلى اسم شركتنا الكثير، وفتح المجال أمام كوادرنا من المهندسين والمهنيين الفرصة

لإثبات قدرتهم على المشاركة الفعالة في التنمية العمرانية وتطوير المناطق الواقعة خارج نطاق المدن الرئيسية، حيث نتطلع جميعاً إلى التطويرات الجارية كإنجاز فريد من نوعه لنا ولفلسطين”.

استطاع مشروع طابو أن يترك بصمة واضحة في المجتمع الفلسطيني، مما دفع شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار إلى الامتداد والتوسع في هذا المشروع من خلال مواصلة شراء مئات الدونمات من الأراضي

الجميلة الواقعة خارج نطاق المدن الفلسطينية، والعمل بجد على اعادة تنظيمها في مخططات هيكلية وافرازها وتطويبها وتمليكها للفلسطينيين بأسعار معقولة، بالإضافة إلى اعمارها وتجميلها وامدادها بخدمات

البنية التحتية وخلق تجمعات سكنية نموذجية فيها، وبفضل مشروع طابو أصبح الآن أكثر من مليون متر مربع من الأراضي في فلسطين مطوبة ومحمية، بالإضافة إلى أن أكثر من 500 قطعة أرض تم تمليكها للعائلات

الفلسطينية.