أسعار المحروقات والغاز لشهر شباط

الصنف السعر/ شيقل

سولار 5.51

بنزين 95 6.07

بنزين 98 6.57

الكاز 5.51

وأوضحت في بيان لهال، أن سعر سعر أسطوانة الغاز 12 كيلوغراماً، للمستهلك 59 شيقلاً في محل الموزع، وسعر أسطوانة الغاز5 كيلوغرام، للمستهلك 25 شيقلاً في محل الموزع، وأن سعر أسطوانة الغاز 48 كيلوغراماً، للمستهلك 236 شيكل، وسعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.37 شيكل، وأن خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيقل فقط.

وأكدت الهيئة ضرورة التزام جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز، بالأسعار المحددة أعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.