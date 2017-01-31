وفاة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير جميل شحادة

رام الله/PNN-توفي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير جميل شحادة مساء اليوم بسكتة قلبية.

وقال مسؤول في الجبهة العربية ان شحادة تعرض صباح اليوم لنوبة قلبية، ونقل على اثرها لمستشفى رام الله الحكومي، واعلن عن وفاته مساء اليوم.

شحادة واسمه الحركي أبوخالد، سياسي فلسطيني بارز، ولد عام 1947 في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية ، وهو الامين العام لجبهة العربية الفلسطينية منذ 1993 وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير

الفلسطينية، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 1980، وعضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

والتحق شحادة بجبهة التحرير العربية سنة 1969 وبعدها أصبح أمينا عاما لجبهة التحرير العربية وبعدها امين عام للجبهه العربية الفلسطينية .

تنقل شحادة بين عدة بلدان عربية واجنبية منها ( لبنان والعراق والكويت وتونس ) وهو من المناضلين الفلسطينيين (الصف الأول) الذين تشهد لهم الساحة الفلسطينية بالعمل الجاد والمتفاني .