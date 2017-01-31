” فتح ” تنعى المناضل الكبير جميل شحادة ” أبو خالد “

غزة/PNN-تنعي حركة ” فتح ” إقليم شرق غزة القائد الوطني والمناضل الكبير الرفيق/ جميل شهادة ” أبو خالد ” الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المجلس الوطني الفلسطيني ، وعضو المجلس المركزي، الذي وافته المنية مساء اليوم عن عمر يناهز سبعون عاماً في مستشفى رام الله الحكومي ، إثر إصابته بجلطة قلبية حادة .

وبهذا المصاب الجلل تتقدم الحركة، بخالص العزاء إلي أسرة الفقيد وأبنائه وعائلته وإلي رفاقه ومحبيه ، وإلي جموع الرفاق في الجبهة العربية الفلسطينية .

سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وأهله ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء .