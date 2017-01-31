وفد رفيع المستوى يزورمحطة تحلية مياه البحر جنوب قطاع غزة

غزة/PNN-قام وفد رفيع المستوى من وكالة الغوث الدولية ( الأونروا) برئاسة السيد بييركرينبول بزيارة محطة تحلية مياه البحر جنوب قطاع غزة والتي تم افتتاحها في التاسع عشر من شهر يناير بحضور رئيس سلطة المياه الفلسطينية لتنتج 6000 متر مكعب من المياه المحلاة يومياً ويستفيد منها حوالي 75 الف نسمة من سكان تل السلطان برفح وحي الأمل بخان يونس .

وكان في استقبال الوفد الدكتور ماجد عوني أبو رمضان رئيس مجلس إدارة مصلحة المياه والمهندس منذر شبلاق مدير عام مصلحة المياه وعدد من المهندسين المختصين في المصلحة والسيد موهان بيريس والمهندس زيدان ابو زهري ممثلي مؤسسة اليونيسف في الاشراف على تنفيذ هذه المحطة.

هذا واستمع الوفد في زيارته للمحطة لشرح مفصل عن مراحل تنفيذ المشروع وعد السكان والمناطق المستفيدة منه كما قاموا بجولة داخل المحطة استمع فيها لشرح عن كيفية عمل المحطة ونوعية وكمية المياه المنتجة، وناقش الوفد خلال الجولة داخل المحطة اهم المعيقات التي واجهت المصلحة خلال فترة إنشاء المحطة وكان أبرزها عرقلة دخول بعض المعدات من قبل الجانب الاسرائيلي ومشكلة توفر الطاقة الكهربائية اللازمة لاستمرار لتشغيلها خاصة في ظل أزمة الكهرباء في قطاع غزة.

وفي سياق متصل استعرض الدكتور ماجد عوني ابو رمضان رئيس مجلس إدارة مصلحة المياه خلال اجتماع للوفد في مقر المصلحة ملخصاً لوضع المياه في قطاع غزة والمستوى الذي وصلت إليه مياه الخزان الجوفي والأسباب وراء ارتفاع نسبة أملاح الكلورايد والنترات فيها ، كما استعرض استراتيجية سلطة المياه الفلسطينية ومصلحة المياه لتحسين جودة التزود بالمياه وخاصة التدخلات العاجلة لحل ازمة المياه في القطاع وأهمها إنشاء محطات التحلية محدوة الكمية ومعالجة المياه العادمة وترشيحها للخزان الجوفي وإعادة استخدامها في الزراعة وتجميع مياه المطار وإعادة حقنها في الخزان الجوفي بالإضافة إلى تطوير شبكات المياه .

كما اكد د. أبو رمضان على اهمية إنشاء محطة التحلية المركزية … واستعرض مرافق المياه والصرف الصحي التي تقوم بتشغيلها مصلحة المياه في قطاع غزة ، كذلك المشاريع قيد الإنشاء والتحديات التي تواجه تطوير قطاعي المياه والصرف الصحي وكان منها الوضع الاقتصادي الصعب والحصار المفروض على قطاع غزة وارتفاع تكلفة المواد والمعدات اللازمة لصيانة وتشغيل المرافق إضافة غلى ضعف امدادات الكهرباء والطاقة الأمر الذي يزيد من تكلفة تشغيل تلك المرافق.

وفي نهاية زيارة الوفد قام السيد بيير كرينبول بإبداء إعجابه بما شاهده وسمعه من إنجازات ومجهودات تقوم بها مصلحة المياه بالتعاون مع سلطة المياه لتحسين جودة المياه في قطاع غزة عبر تحسين خدمات المياه والصرف الصحي لسكان القطاع وخاصة مخيمات اللاجئين واهتمام الوكالة بدعم هذه المجهودات لدى المؤسسات الأممية والمؤسسات المانحة وصولاً إلى تنفيذ الحلول المناسبة لتجاوز المخاطر البيئية والمائية التي وردت في تقرير الأمم المتحدة حول قابلية الحياة في قطاع غزة بحلول 2020.