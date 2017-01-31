جنات تفتح عيد العشاق عمر حديد

أطلقت النجمة جنات أغنية جديدة تحت عنوان (صباح الخير) أحتفلاً بعيد العشاق وبهذه الطريقة تكون جنات قد أفتتحت موسم عيد العشاق بهذه الاغنية. الأغنية رومانسية تقدم من خلالها جنات فكرة جديدة

تتحدث بها عن قصة حبها مع شاب يسكن بجوارها وتصف من خلالها صفاته وتقول له خلال الاغنية (صباح خير يا جاري بقولها وانا بناري) لتعبر عن الخجل الذي تعانيه فلذلك لا تستطيع أن تكشف لأحد عنه وعن

الحاله التي وصلتها بسبب هذا الحب. (صباح الخير) من كلمات محمد عاطف وألحان تامر علي. من ناحية أخرى ترشح جنات إلى جائزتين في حفل جوائز Middle East Music Award وهم (أفضل ألبوم غنائي) عن

ألبوم (ننفس الكلام) الذي أحتوى على عشر اغنيات من انتاج روتانا للصوتيات وللمرئيات وأفضل (مطربة غنائية)