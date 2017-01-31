ماذا يجمع بين جوزيف عطية وفراس جبران؟

عمر حديدي- ( منو جرح الإنت تركتو فيي هيدا دبح وجايي تكفي عليي) هذا هو مطلع الأغنية الجديدة التي سيطلقها النجم اللبناني جوزيف عطية خلال الفترة المقبلة حيث تحمل عنوان (منو جرح).

حيث اتجه عطية خلال الأيام الماضية إلى الأستديو الفنان سليم عساف في منطقة عين المريسة لتسجيل الأغنية وهي من كلمات الكاتب فراس جبران ألحان سيلم عساف نفسه وتوزيع فارس مسعد وستستخدم الأغنية كتتر لمسلسل إذاعي سيبث خلال عيدالعشاق.

وبدأ عطية بترويج للأغنية عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن طريق فيديو قصير بالأسود والأبيض مصور من داخل الأستديو خلال تسجيل النجم اللبناني للأغنية.

من ناحية أخرى كانت آخر أعمال جوزيف عطية قبل بداية السنة الجديدة بأيام تحت عنوان (روح) من كلمات إميل فهد وألحان جهاد حدشيتي وتوزيع عمر صباغ وإخراج بهاء خداج