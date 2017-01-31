محافظ نابلس يشيد بمعرض التطوير العقاري الأول المنوي اقامته في نابلس

نابلس/PNN-أشاد محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب أثناء استقباله وفداً من جمعية المطورين العقاريين في نابلس بفكرة معرض نابلس للتطوير العقاري المزمع عقده في منتصف شهر أذار القادم في مدينة نابلس حيث اعلن دعمه لإقامة مثل هكذا معارض متخصصة لما لها من أهداف وطنية أقتصادية تعود على المحافظة بالفائدة والنفع وتساهم في التسويق السليم المبني على أسس واضحة وصريحة ما بين المواطن والعارضين بما يساهم في تطوير وتوضيح العلاقة بينهما داعياً العارضين الى توخي المصداقية اثناء تسويق أنفسهم .

وأعلن الرجوب دعم محافظة نابلس للمعرض والتعاون التام مع الجمعية للمساهمة في إنجاحه ودعوة الوفود الرسمية والأجنبية ، كما قام الرجوب بانتداب السيد حكيم أبو عيشة لتمثيل المحافظة في عضوية اللجنة التحضيرية للمعرض .

وحضر اللقاء وفدٌ من جمعية المطورين العقاريين بالإضافة إلى رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم ووفد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإضافة إلى ممثلين عن شركة ديارنا لإدارة الحدث المنظمة للفعالية .

من جانبه أعلن هاشم في مستهل الاجتماع عن دعم الغرفة التجارية التام لضمان نجاح المعرض بما يخدم محافظة نابلس واقتصادها ، وتأكيده على أهمية إقامة مثل هذا المعرض والحاجة الماسة له في ظل الوضع الراهن والمشاكل التي يعاني منها البناء وارتفاع أسعار العقار في مدينة نابلس .

بدوره أطلع المهندس محمد الشنار رئيس جمعية المطورين العقاريين محافظ نابلس على آخر التطورات فيما يتعلق بالتحضيرات للمعرض ، موضحاً الاقبال الكبير من قبل الشركات العارضة وتنوعها بما يخدم الهدف الكبير للمعرض والذي يتناغم مع الهدف الأكبر من إنشاء الجمعية ويتقاطع مع الإستراتيجية التي تسعى لها الجمعية .

ووضع الشنار محافظ نابلس بصورة الورشات الخاصة التي ستقام على هامش المعرض بالتعاون والتشاور التام مع الوزارات المعنية وبلدية نابلس والمؤسسات ذات العلاقة داعياً محافظ نابلس إلى تبني دعوة الوفود الرسمية والأجنبية للمعرض .

بدوره وضع مدير عام شركة ديارنا مهند الرابي محافظ نابلس بصورة التجهيزات الفنية الأخيرة للمعرض بما يضمن تنفيذه بحرفية ومهنية عالية متمنياً أن يكون العام الحالي عام المبادارات والأفكار الريادية التي تخدم محافظة نابلس وتشكل رافعة اقتصادية ووطنية لها .

وقال الرابي إن تنوع العارضين سيضفى على المعرض أهمية تسويقية كبيرة تلبي حاجة الزائرين للمعرض ، حيث سيشارك في العرض عدد من المؤسسات التمويلية والمصرفية بالإضافة إلى الشركات الصديقة للقطاع العقاري وشركات العقار في المحافظة .