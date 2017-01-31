بينت: علينا أن نفرض حقائق في الضفه الغربية عبر الاستيطان

القدس/PNN-قال رئيس حزب “البيت اليهودي” نفتالي بينت، “هذا هو الوقت الملائم لفرض حقائق على الأرض في الضفة الغربية لكي يكون بين الأردن والبحر فقط دولة واحدة وهي إسرائيل اليهودية”.

جاءت تصريحات بينت خلال خطاب ألقاه أمام مدراء المؤسسات الدينية في “إسرائيل” اليوم الثلاثاء.

الجدير بالذكر أن، تصريحات بينت تزامنت مع نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته تمهيداً لإخلاء البؤرة الاستيطانية “عمونا”، والتي من المرجح أن يتم اخلاؤها الخميس القادم.

يشار إلى أن الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة يأخذ وتيرة متسارعة منذ انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وعد بنقل السفارة الأمريكية من “تل أبيب” إلى مدينة القدس المحتلة.