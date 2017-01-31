النضال الشعبي تنعى القائد الوطني جميل شحادة

رام الله /PNN- تنعى جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، لجماهير شعبنا، القائد الوطني الكبير، رفيق الدرب المناضل جميل شحادة (ابو خالد) الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي وافته المنية مساء اليومالثلاثاءالموافق 31/1/2017 ،بعد حياة حافلة بالنضال، فالمناضل شحادة أحد القادة االمؤسسين للجبهة العربية الفلسطينية، ومن مواليد 10-5-1947 في مدينة طولكرم، الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية منذ 1993، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المجلس الوطني منذ العام 1980.

واكدت الجبهة على عمق انتماء الفقيد الكبير لوطنه فلسطين، ودفاعه المتواصل عن قضية شعبه الوطنية العادلة، وتمسكه وإصراره على الوحدة الوطنية، وعلى الحقوق الوطنية العادلة المشروعة لشعبنا حتى نيل أهدافه، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير والحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وتتقدم الجبهة للرفاق في الجبهة العربية الفلسطينية ، ولزوجته وأبنائه وكريماته وأشقائه بالتعازي والمواساة.