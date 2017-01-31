بنك القدس يطلق حملة الجوائز الأضخم في فلسطين على حسابات التوفير

رام الله/PNN – أعلن بنك القدس اليوم عن إطلاق أضخم حملاته على حسابات التوفير تحت عنوان “يوم ورا يوم.. سيارة كل يوم”، والتي تتيح للعملاء فرصة الفوز بسيارة كل يوم وجيب كل شهر خلال الأشهر (شباط، نيسان، حزيران، أيلول، تشرين ثاني)، بالإضافة إلى السحب على كوبونات للوقود بقيمة 500 شيكل في الأشهر (آذار، أيّار، تموز، آب، تشرين الأول، كانون الأول)، كل تلك المفاجآت والمزايا فقط عند فتح حساب توفير بقيمة 300 دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى.

وعليه، أكد المدير العام لبنك القدس صلاح هدمي على تميز بنك القدس بحملاته ومفاجآته للعملاء، مما يدل على اهتمام البنك بزبائنه وحرصه على نيل رضاهم وكسب ثقتهم، مشيراً إلى مواكبة البنك للتطور بشكل سريع في مجال الصناعات المصرفية على المستوى المحلي والعربي والعالمي.

وأشار هدمي إلى طبيعة الجوائز المقدمة خلال هذه الحملة، والتي تعتبر جوائز ضخمة ومميزة، إذ يقدم بنك القدس للفائزين سيارة رينو كليو كل يوم، وجيب شيروكي كل شهر، و36 كوبون وقود كل اسبوع، منوهاً إلى خلو حسابات التوفير من أي فوائد.

وأعرب هدمي عن فخره بالإنجازات التي يحققها البنك بأوقات قياسية، والحملات التي يقدمها، إذ أن بنك القدس يسعى دائما لخدمة الجمهور الفلسطيني على أكمل وجه، ومكافأة المدخرين بطريقة مميزة وفريدة وتشجيعهم على الادخار لما له من أثر كبير ومُرضي على المدى القريب والبعيد، مشيراً إلى الصدى الكبير الذي لاقته الحملات السابقة والتي كان آخرها حملة “لحالك أحلالك”، إذ أنها تصب في ذات المحور ألا وهو كسب ثقة المواطنين ورضاهم وخدمتهم ومن هنا جاءت فكرة حملة “يوم ورا يوم.. سيارة كل يوم” والتي انطلقت بجوائز أضخم وأكبر لإتاحة الفرصة أمام عدد اكبر من المدخرين للفوز بالجوائز.

واختتم هدمي قوله بأن شروط الحملة واضحة وغير معقدة، إذ تعتمد فقط على فتح حساب توفير بقيمة 300 دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى، أو تغذية الحساب الحالي لتزداد فرصة الفوز، ويمكن الاستفسار عن طريق التوجه إلى أقرب فرع لبنك القدس أو التواصل معنا عبر الرقم(710-710-1700)، أو عن طريق منصات التواصل الاجتماعي، موضحاً أن جميع حسابات التوفير والجوائز خاضعة لشروط الحملة.

ومن الجدير ذكره أن بنك القدس والذي تأسس في العام 1995 ويمارس نشاطه من خلال 37 فرعاً ومكتباً منتشرة في كافة محافظات الوطن من جنين إلى غزة، حصل مؤخراً على جائزة أفضل مصرف متخصص في حسابات التوفير في فلسطين من مجلة International Finance Magazine ، وتأتي هذه الجائزة في إطار الإنجازات المتتالية التي يحققها بنك القدس في القطاع المصرفي الفلسطيني باعتباره أحد أكبر البنوك العاملة في فلسطين ومن أوسعها انتشاراً.

كما حاز البنك على جائزة المصرف الأقوى من حيث التدريب والتطور من مجلة “The Banking Executive” وذلك على هامش المؤتمر المصرفي العربي لعام 2015 “التمويل من اجل التنمية”، كما حصل البنك أيضاً خلال ذات العام على جائزة أفضل بنك في فلسطين وفق تقييم مؤسسة CPI Financial والتي تصدر مجلة بانكر ميدل إيست Banker Middle East، حيث تأتي هذه الجائزة والتي يشرف عليها خبراء ومختصين بعالم المال والإقتصاد لتثبت مكانة البنك المرموقة في القطاع المصرفي في فلسطين والشرق الأوسط.