المجلس الاعلى للإبداع والتميز يحصل على عضوية المنظمة العالمية للحدائق العلمية ومساحات الابداع

رام الله/PNN- حصل المجلس الاعلى للإبداع والتميز اليوم على عضوية “المنظمة العالمية للحدائق العلمية ومساحات الابداع” التي تتخذ من العاصمة الاسبانية مقرا لها.

وستمكن العضوية الجديدة للمجلس، المبدعين والرياديين الفلسطينيين من لقاء اقرانهم عبر العالم والتعلم من تجاربهم، ورفع مستواهم ليرقى الى المستويات العالمية، والمؤسسات الوطنية الشريكة للمجلس من الاطلاع على سياسات وآليات دعم الابداع والبنى التحتية اللازمة لاحتضانه، وبناء نظام ابداعي متكامل وحيوي أسوة بباقي دول العالم.

والمنظمة العالمية للحدائق العلمية ومساحات الابداع “International Association of Science Parks and Areas of Innovation” التي تتخذ من اسبانيا مقرا لها هي شبكة عالمية للحدائق العلمية ومؤسسات الابداع تضم في عضويتها اكثر من سبعين دولة من انحاء المعمورة، وتقوم هذه المنظمة على المساعدة في تطوير المناطق الابداعية الجديدة ونموها فيما يتعلق بالإبداع، كما تشكل مساحة لقاء لتبادل المعرفة والمعلومات والتشبيك بين المؤسسات عبر القارات.

الجدير بالذكر ان المجلس قد انضم سابقاً، إلى العديد من المنظمات الدولية والاقليمية مثل “الفدرالية العالمية لجمعيات المخترعين” ” International Federation of Inventors’ Associations ” والتي تتخذ من سويسرا مقراً لها، ومركز العلوم والتكنولوجيا التابع لمنظمة دول عدم الانحياز “Centre for Science & Technology of the Non-Aligned and Other Developing Countries” والذي يتخذ من الهند مقراً له، والمنظمة العالمية لاستثمار اوقات الفراغ في العلوم والتكنولوجيا “International Movement for Leisure Activities in Science and Technology (MILSET ” والتي تتخذ من كندا مقراً لها، والشبكة العربية للابتكار “ملست” والتي تتخذ من أبو ظبي مقراً له