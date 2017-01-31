التحرير الفلسطينية ترحب بقرار الحكومة إجراء الانتخابات المحلية

رام الله/PNN – رحب عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الفلسطينية، الاسير المحرر محمد التاج، اليوم الثلاثاء، بقرار حكومه التوافق الوطني، إجراء الانتخابات المحلية في كافة محافظات الوطن بالتزامن وتحديد الثالث عشر من ايار مايو المقبل موعدا لإجرائها

وأكد التاج في تصريح صحفي، أهمية إنهاء حالة الانقسام كضرورة ليست مشروطة من أجل توفير مناخات ايجابيه وملائمة لإجراء وإنجاح الانتخابات المحلية في الوطن كمقدمه لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني

وشدد التاج الى أهمية مشاركة كافة القوى والفصائل الفلسطينية في هذه الانتخابات كخطوة مهمة نحو إعادة توطيد الجبهة الداخلية ورص صفوف شعبنا ودورة كحق دستوري في التعبير عن رايه واختيار ممثليه بحرية كاملة

واهاب بكافة القوى المشاركة وتمكين الجماهير من اختيار ممثليها بحرية ونزاهة سيدفع الناس للتعبير عن أفكارهم وانتخابهم في ظل أجواء من التنافس بين كافة القوى السياسية المشاركة وتنشيط مؤسسات المجتمع وضخ دماء جديدة في شرايين مؤسسات صنع القرار وفي طليعتها الهيئات المحلية الحاضنة الحيوية لولادة قيادات ميدانية ذات حضور شعبي في المواقع الجغرافية المتعددة لدى المدن والريف الفلسطيني

ورأى التاج ان الانتخابات تلعب دوراً بارزاً في توحيد وإزالة العوائق بين الفصائل من خلال الدخول في قوائم التوافق والتي تتيح فرصة اكبر من التشاور والمنافسة تبادل الآراء التي تؤدي إلى الخلق والإبداع من أجل التغيير .