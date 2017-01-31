إتحاد جمعيات المزارعين والعربية لحماية الطبيعة يزعون قرية بيتا في نابلس

نابلس/PNN-ضمن فعاليات مشروع “إحياء الأرض” الممول من العربية لحماية الطبيعة قام عشرات المتطوعين و المناصرين لاتحاد جمعيات المزارعين الفلسطيين بزراعة اشتال الزيتون والوزيات والحمضيات في قرية بيتا في محافظة نابلس والتي تحاصرها مستوطنة إيتمار من الجهة الشرقية ومستوطنة أرائيل من الجهة الجنوبية وتقع بين حاجزي زعترة وحوارة.

حيث رحب المزارعين بهذه المبادرة الطيبة من العربية لحماية الطبيعة وإتحاد المزارعين والتي تأتي قي وقت يعاني فيه الفلسطينين من شبح الاستيطان الذي يهدد هوية الارض ويسعى إلى إلتهام المزيد من الأراضي الفلسطينية وتهجير أهلها منها. وأكد المزارعين أن جميع المزارعين في فلسطين هم بحاجة الى مثل هذه المشاريع لدعم صمودهم في وجه غول الاستيطان فالارض هي خط المواجهة الاول مع الاحتلال.

وأكد مدحت الجاغوب مدير جمعية المزارعين في نابلس أن الاتحاد مستمر في هذه النشاطات واستهداف مواقع جديدة في المرات القادمة.

و بعد الإنتهاء من زراعة الأشتال شكر المزارعون الاتحاد و العربية لحماية الطبيعة وأثنو على شعار المليون الثالث الذي تتبناه العربية “يقلعون شجرة .. نزرع عشرة” . وأكدوا أن هذه الحملة التي تأتي لـ دعم صمود المزارع الفلسطيني على أرضه وتواجه ما يتعرض له المزارعين من قلع الاشجار. وفي نهاية الفعالية طالب المزارعين الاتحاد والعربية بالعمل على تقديم المزيد من المشاريع التي تدعم ثبات المزارع في أرضه وتحرره من قيود الفقر.