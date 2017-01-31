بالصور: غطاء يحوّل الهاتف لطائرة

صمم مطورون من الصين وإيطاليا غطاءً فريداً من نوعه يتحول إلى طائرة دون طيار “درون” صغيرة تُحلق في الهواء لالتقاط سيلفي، دون الحاجة إلى إخفاء اليد أثناء التقاطها باستخدام الهاتف ذاته أو عصا سيلفي، بالإضافة إلى زيادة مساحة المشهد الخلفي والمحيط بالأشخاص أثناء التصوير.

أطلق المصممون اسم “آيرسيلفي” على ابتكارهم ويتميز بأنه أول طائرة دون طيار يمكن إدراجها داخل غطاء هاتف ذكي وإخراجها عند الرغبة في التصوير.

ويتسم الغطاء المدمج بداخله كاميرا دقتها 5 ميغابكسل، بإمكانية التحكم في الطائرة عن طريق تطبيق يحمل الاسم ذاته يتم تحميله على الهاتف الذكي، ويتضمن ثلاث وضعيات مختلفة لضبط الزوايا أثناء التصوير.

بعد التقاط الصورة تُحفظ داخل ذاكرة الغطاء “آيرسيلفي” البالغ سعتها 4 غيغابايت، وبالإمكان نقلها إلى ذاكرة الهاتف عن طريق شبكة واي فاي اللاسلكية بين الهاتف و”آيرسيلفي”.

صُنع غطاء “آيرسيلفي” من الألومنيوم، ومع ذلك فهي تتميز بوزنها الخفيف البالغ 52 غرام، وعلى الرغم من أن بطاريته تعمل لمدة 3 دقائق فقط، إلا أنه يمكن شحنه خلال 30 دقيقة فقط بواسطة كابل “مايكرو يو إس بي”.

بإمكان المستخدم طلبه مسبقاً، بسعر 260 دولار أمريكي، وسيتم شحنه في شهر مايو (أيار) المقبل، بحسب موقع “آيرسيلفي”، ويتوافق الغطاء مع “آي فون7″ و”7 بلس” و”آي فون 6 إس” و”6 إس بلس” و”غوغل بيكسل” وسامسونغ “غالاكسي إس 7 إيدج” فقط.