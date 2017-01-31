الليلة.. كتلة هوائية قطبية والأبرد منذ بداية الشتاء

رام الله/PNN-تتأثر فلسطين والمنطقة بكتلة هوائية قطبية المنشأ، ولكنها جافة في معظمها، اعتباراً من هذه الليلة، حيث من المتوقع أن تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس.

ففي يوم غد الأربعاء، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام 7-8 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وشديد البرودة في المناطق الجبلية، وبارداً في باقي المناطق.

هذا ومن المتوقع تساقط زخات من الأمطار خلال ساعات الفجر والصباح بشكل خاص على أجزاء من المناطق الوسطى والجنوبية قد تكون على شكل أمطار متجمدة أو حتى زخات خفيفة من الثلج غير المتراكم فوق القمم العالية.

وبالاتجاه نحو ساعات المساء، من المتوقع أن يطرأ المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة لتصبح الحرارة صفر في الجبال العالية وأقل من 5 درجات مئوية في معظم المناطق.

ومع ساعات فجر وصباح يوم الخميس، من المتوقع أن تكون الفترة الأكثر برودة منذ بداية الموسم، حيث من المتوقع أن تكون درجات الحرارة في الجبال المتوسطة “صفر” وما بين درجة إلى درجتين تحت الصفر في القمم العالية. وأجزاء من السهول والوديان الشمالية.