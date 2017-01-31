شرطة ضواحي القدس تقبض على شخصين سرقا 200 ألف دولار من متسولة

ضواحي القدس/PNN-قبضت شرطة ضواحي القدس اليوم الثلاثاء على شخصين مشتبه بهما بسرقة مبلغ 200 الف دولار والف دينار من داخل منزل متسولة في بلدة بير نبالا.

واوضح المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات بان ادارة المباحث العامة بشرطة ضواحي القدس تلقت قبل عدة اسابيع شكوى مواطنة من بلدة بير نبالا ادعت فيها قيام مجهولين بالدخول لمنزلها وسرقة مبلغ

200 الف دولار بالاضافة الى الف دينار اخرى وعلى الفور توجهت قوة من المباحث للمنزل لاجراء الكشف والمعاينة وعند وصولها تبين بان المنزل قديم، وتبين وجود اثار خلع للحماية والتي هي عبارة عن “سنسال

حديد. جنزير”.

واضاف ارزيقات انه بعد اجراءات البحث والتحري اشتبهت ادارة المباحث العامة بشخصين كانا متواجدين داخل منزل وتم استصدار اذن تفتيش من النيابة العامة وتوجهت قوة من الشرطة للمنزل وبتفتيشه تم القبض

على شخصين مشتبه بهما بالسرقة وضبطت بحوزتهما جزء من المبلغ المسروق وبسماع اقوالهما اعترفا بقيامهما بالسرقة وتم توقيفهما لحين احالتهما للنيابة العامة.

وبين ارزيقات أن التحريات التي قامت بها الشرطة دلت بان المشتكية عملت لسنوات في التسول ومعروفة للسكان في ضواحي القدس ورام الله.